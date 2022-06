Vídeo se torna viral ao mostrar homem levando bote de cobra no olho

Um recente está dando o que falar no Instagram ao mostrar como é melhor manipular cobras com muita precaução, se não quiser terminar ferido.

Nas imagens, um homem é visto levando um bote de uma cobra enquanto era filmado. O animal acertou em cheio a região dos olhos e as imagens renderam mais de 24 mil curtidas, no perfil snake._.world.

Confira o vídeo viral:

Este ano, o biólogo Christian Raboch, que usa seu Instagram para mostrar a rotina do trabalho de resgate de fauna, também compartilhou um bote perigoso de uma caninana, uma cobra que não é venenosa, mas é muito rápida.

Nas imagens, ele captura uma das cobras mais ágeis do Brasil com o auxilio de um bastão no do jardim de uma casa em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A cobra por pouco não deu um bote em seus órgãos genitais.

Assim que a cobra começa a ser manipulada, ela se move rapidamente e acaba abocanhando em cheio a camiseta do profissional. Ela foi devolvida em segurança para a natureza, mas deixou o profissional com uma mordida na mão.

A caninana pode assustar quando está nervosa, pois defere botes consecutivos para afugentar os predadores e tira seu corpo do chão, inflando o pescoço.

Ela é ágil em solo, água e árvores e pode chegar a medir até 3 metros de comprimento. Sua dieta é variada e composta por outras cobras, aves pequenas e roedores , o que as faz ser uma aliada também no controle de pragas.

Caninana (Spilotes pullatus) se alimentando de pintinho.

A caninana tem um modo de caça chamado "caça ativa", indo atrás da sua presa.

