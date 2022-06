Os signos que surpreendem no amor quando ninguém espera

This is Us - Temporada 1 THIS IS US - NBC (NBC/Ron Batzdorff/NBC)

Alguns signos do zodíaco podem até não serem conhecidos como os mais apaixonados do zodíaco, mas se engana quem pensa que eles são sempre básicos e não surpreendem os parceiros. Pelo contrário, eles sabem bem o que fazer para tocar o coração do outro.

Confira os signos que podem mostrar sua capacidade de amar intensamente, mesmo quando os outros não esperam:

Gêmeos

Muitos costumam achar que o geminiano leva o amor apenas com diversão e pode colocá-lo no mesmo nível de importância que as outras coisas que o entusiasmam. No entanto, quando está realmente envolvido com alguém que ama de verdade, é bem possível que ele use todas as suas palavras e tudo o que sabe para demonstrar ainda mais seus sentimentos. Ele não teme que as outras pessoas o vejam como um romântico clássico publicamente.

Virgem

As pessoas tendem a definir o virginiano como alguém muito racional e perfeccionista, como se ele não prestasse a atenção nos sentimentos. No entanto, este signo é capaz de confrontar todas as expectativas e ter grandes gestos com as pessoas que ama. Ele simplesmente compreende que precisa ser o melhor e se destacar também pelo o que sente. Seja em momentos de crise ou tranquilos, ele sabe o que fazer para chegar até o coração do outro.

Capricórnio

O capricorniano realmente é alguém de muitas responsabilidades, mas ele também está aberto a cultivar o amor e seu relacionamento. Este signo irá surpreender ao dizer coisas especiais ou revelar seus sentimentos a partir de gestos grandes. Os presentes também são seus fortes, pois eles refletem sempre um significado que mostra sua atenção e a importância do outro em sua vida.

Aquário

Diferente do que muitos pensam, o aquariano pode ser rotulado de frio no amor injustamente. Este signo sabe o que quer e pode dar muito valor sem gritar aos quatro ventos. Quando sente que sua demonstração de afeto e apreciação terá efeitos importantes, ele pode usar as palavras e gestos para surpreender e se declarar como nunca antes.

