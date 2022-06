Os signos fortões que podem se iludir no amor

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Alguns signos adoram ter uma personalidade mais dura e que não tem os sentimentos abalados facilmente. No entanto, engana-se quem pensa que eles estão longe de viver decepções e cair nas ilusões no amor.

Confira quais são:

Áries

O ariano costuma ser seguro e vai direto ao ponto, inclusive no amor. No entanto, este signo pode acabar iludido por aqueles que conseguem acompanhar seu ritmo e fazem seu coração bater de pressa. Quem parece se encaixar perfeitamente e desperta a sua paixão, tem certo controle e poder sobre ele. É difícil que ele “acorde” para a vida diante de bandeiras vermelhas e pode ser teimoso para insistir na relação.

Leão

Por mais que tenha uma personalidade forte, o leonino gosta de ser bem tratado e viver o romantismo no amor; quem cumpre esses requisitos de forma única e se destaca, pode ganhar seu coração rápido de mais. Se isso acontece, este signo pode acabar iludido e controlado sem nem perceber. Como é repleto de sentimentos, tende a entrar em um drama difícil de sair.

Capricórnio

O capricorniano parece extremamente seguro e decido quando o assunto é amor, mas ele também cai em ilusões. Quase sempre, isso é motivado pelas idealizações e planos que encaixam em alguém. Como querem tentar até esgotar suas fichas, é bem possível que este signo demore em se dar conta e desapegar de quem de alguma forma sustenta a relação na lábia.

Aquário

O aquariano é do tipo que não demonstra seus sentimentos facilmente, mesmo quando está em um relacionamento. No entanto, ele sabe bem o que quer e pode ficar iludido por aqueles que atingem muitas das suas expectativas. Essas pessoas conquistam sua admiração e podem brincar um pouco mais com os seus sentimentos sem que eles cortem essa dinâmica. Quando isso acontece, não é difícil perceber que ele está diferente.

