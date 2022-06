Receita saborosa de sopa de frango com legumes para fazer em minutos e aquecer Foto - Freepik - @firsovanina

Agora que o frio chegou, nada melhor do que uma sopinha para esquentar, não é mesmo? E, se você gosta da combinação de frango e legumes, com certeza vai amar a dica de receita do dia que é super fácil de preparar.

E além de ter o preparo simplificado, a vantagem desta sugestão é que conta com ingredientes que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios.

Já garantiu seu papel e caneta? Então, confira os detalhes a seguir desta receita saborosa.

Receita de sopa de frango com legumes

Ingredientes:

500g de peito de frango (limpo e cortado em cubinhos);

2 cenouras;

1 tablete de caldo de galinha;

1 colher (sopa) de margarina;

3 mandioquinhas;

½ cebola (picada em pedaços pequenos);

2 dentes de alho (amassados);

100g de vagem fresca;

Pimenta, sal e salsinha (a gosto);

Macarrão (preferencialmente os de pequeno corte).

Modo de preparo da sua sopa:

Primeiro, você deve cortar a mandioquinha e a cenoura em cubos e reservar;

Feito isso, o próximo passo será temperar o frango com um pouco de sal e alho;

Logo após, coloque a margarina em uma panela e refogue a cebola;

O próximo passo será adicionar o frango, ½ copo de água e deixar cozinhar em fogo baixo;

Quando notar que o frango já cozinhou, coloque os legumes restantes e cubra com água;

Então, adicione o caldo de galinha, mexa e deixe cozinhar por 10 minutos;

Em seguida, você deverá colocar o macarrão, a salsinha e a pimenta. Não esqueça de corrigir o sal;

Feche a panela novamente e deixe que os legumes cozinhem;

Você pode usar um garfo para amassar algumas mandioquinhas e deixar o caldo ainda mais gostoso;

Por fim, sirva sua sopa quente e salpicando queijo.

