Maquiagem: Truques nos lábios para parecer mais jovem

A boca é uma das áreas mais marcantes do nosso rosto, seja através de um batom vermelho ou nude, uma boca marcada pode ser o ponto alto do seu visual. Com o passar dos anos, assim como nossas outras áreas do rosto, os lábios mudam, já que a pele vai envelhecendo e reagindo de forma diferente a produtos e maquiagem.

Então, pode ser que aquele batom que você tenha usado por anos não sirva mais, seja por sua fórmula ou cor. Além disso, nas peles mais maduras, os lábios costumam formar linhas finas de expressão, por onde inclusive o batom pode escorrer.

Mas, nós te trazemos alguns truques para fazer da boca o ponto alto de sua maquiagem e conseguir um visual incrivelmente jovem.

Desenhe seus lábios com um lápis labial

O segredo para aplicar o delineador de lábios com precisão é garantir que o tom do lápis seja o mais próximo possível da cor dos lábios.

Depois de encontrar seu tom de lápis labial,desenhe os lábios com o lápis primeiro e depois termine o visual dos lábios com um gloss e um batom leve. Basta passar por cima do delineador de lábios e, em seguida, usar gloss ou batom claro por cima para fazer os lábios parecerem mais carnudos e instantaneamente parecerem mais jovens.

Para tratar e esconder manchas ásperas e secas em seus lábios, experimente um delineador de lábios cremoso ou um primer hidratante.

Opte por lábios nude

A verdade é que, à medida que envelhecemos, nossos lábios ficam menores, especialmente o lábio superior. A melhor forma de lidar com isso é manter os tons que realçam o tom natural dos lábios, em vez de chamar a atenção para a área.

Procure algo entre a cor natural dos lábios, algo como um tom de nude. Isso valorizará seu tom natural. Em seguida, finalize com um gloss ou bálsamo transparente para manter os lábios cheios e hidratados.