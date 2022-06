Hubble da NASA detecta que estrela morta descontrolada está destruindo sistema planetário

Os espasmos de morte de uma estrela perturbaram tão violentamente seu sistema planetário que a estrela morta deixada para trás, chamada anã branca, está sugando detritos de ambos os alcances interno e externo do sistema.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta é a primeira vez que os astrônomos observam uma estrela anã branca que está consumindo material rochoso-metálico e gelado, os ingredientes dos planetas.

Dados de arquivo do Telescópio Espacial Hubble da NASA e de outros observatórios da NASA foram essenciais para diagnosticar este caso de canibalismo cósmico.

“As descobertas são baseadas na análise de material capturado pela atmosfera da estrela anã branca próxima G238-44. Uma anã branca é o que resta de uma estrela como o nosso Sol depois que ela se desprende de suas camadas externas e para de queimar combustível por meio da fusão nuclear”, detalhou.

As descobertas também são intrigantes porque pequenos objetos gelados são creditados por colidir e “irrigar” planetas secos e rochosos em nosso sistema solar.

Acredita-se que há bilhões de anos, cometas e asteróides forneceram água à Terra, provocando as condições necessárias para a vida como a conhecemos. A composição dos corpos detectados chovendo na anã branca implica que reservatórios gelados podem ser comuns entre os sistemas planetários,-

Como detalhado pela NASA, as teorias da evolução do sistema planetário descrevem a transição entre uma estrela gigante vermelha e as fases de uma anã branca como um processo caótico. A estrela perde rapidamente suas camadas externas e as órbitas de seus planetas mudam drasticamente.

Objetos pequenos, como asteróides e planetas anões, podem se aventurar muito perto de planetas gigantes e serem enviados despencando em direção à estrela.

A massa total estimada eventualmente engolida pela anã branca neste estudo pode não ser mais do que a massa de um asteroide ou lua pequena. Embora a presença de pelo menos dois objetos que a anã branca está consumindo não seja medida diretamente, é provável que um seja rico em metais como um asteroide e outro seja um corpo gelado semelhante ao encontrado na orla do nosso sistema solar no cinturão de Kuiper.

Embora os astrônomos tenham catalogado mais de 5.000 exoplanetas, o único planeta onde temos algum conhecimento direto de sua composição interior é a Terra. O canibalismo das anãs brancas oferece uma oportunidade única de desmontar planetas e ver do que eles eram feitos quando se formaram ao redor da estrela.

Hubble da NASA detecta que estrela morta descontrolada está destruindo sistema planetário

A equipe mediu a presença de nitrogênio, oxigênio, magnésio, silício e ferro, entre outros elementos. A detecção de ferro em abundância muito alta é evidência de núcleos metálicos de planetas terrestres, como Terra, Vênus, Marte e Mercúrio. Abundâncias inesperadamente altas de nitrogênio os levaram a concluir a presença de corpos gelados.

Quando uma estrela como o nosso Sol se expande no final de sua vida, ela perde massa ao soprar suas camadas externas. Uma consequência disso pode ser a dispersão gravitacional de pequenos objetos como asteróides, cometas e luas por quaisquer grandes planetas remanescentes.

Os pesquisadores estão olhando para o cenário final para a evolução do Sol, daqui a 5 bilhões de anos. A Terra pode ser completamente vaporizada junto com os planetas internos.

Texto com informações da NASA