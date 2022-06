NASA: Telescópio Hubble detecta gigantesco buraco negro ‘solto descontroladamente’ no espaço

Após seis anos de observações intensas, o Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA), pela primeira vez, forneceu evidências diretas de um buraco negro solitário à deriva no espaço interestelar por uma medição precisa da massa do objeto fantasma.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, buracos negros de massa estelar são geralmente encontrados com estrelas companheiras, tornando este incomum.

O buraco negro errante recém-detectado fica a cerca de 5.000 anos-luz de distância, no braço espiral Carina-Sagitário da nossa galáxia. No entanto, sua descoberta permite que os astrônomos estimem que o buraco negro de massa estelar isolado mais próximo da Terra pode estar a cerca de 80 anos-luz de distância. A estrela mais próxima do nosso sistema solar, Proxima Centauri, está a pouco mais de 4 anos-luz de distância.

Os buracos negros que vagam pela nossa galáxia nascem de estrelas raras e monstruosas que são pelo menos 20 vezes mais massivas que o nosso Sol.

Como detalhado pela NASA, os telescópios não podem fotografar um buraco negro rebelde porque ele não emite luz. No entanto, um buraco negro distorce o espaço, que então desvia e amplifica a luz das estrelas de qualquer coisa que momentaneamente se alinha exatamente atrás dele.

Telescópios terrestres, que monitoram o brilho de milhões de estrelas nos ricos campos estelares em direção ao bojo central da nossa Via Láctea, procuram um brilho repentino revelador de um deles quando um objeto massivo passa entre nós e a estrela. Em seguida, o Hubble acompanha os eventos mais interessantes.

Duas equipes usaram dados do Hubble em suas investigações. Os resultados das equipes diferem um pouco, mas ambos sugerem a presença de um objeto compacto.

“A deformação do espaço devido à gravidade de um objeto em primeiro plano que passa na frente de uma estrela localizada muito atrás dela irá momentaneamente dobrar e amplificar a luz da estrela de fundo à medida que ela passa na frente dela”, informou.

Como detalhado pela NASA, em seguida, o Hubble foi usado para medir a quantidade de deflexão da imagem da estrela de fundo pelo buraco negro. O Hubble é capaz da extraordinária precisão necessária para tais medições.

Essa técnica de microlente astrométrica forneceu informações sobre a massa, distância e velocidade do buraco negro. A quantidade de deflexão pela intensa deformação do espaço do buraco negro permitiu à equipe Sahu estimar que ele pesa sete massas solares.

A equipe Lam relata uma faixa de massa ligeiramente menor, o que significa que o objeto pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro.

Esta foi uma medição particularmente difícil porque há uma estrela brilhante e não relacionada que está extremamente próxima em separação angular da estrela de origem.

A equipe de Sahu estima que o buraco negro isolado está viajando pela galáxia a 100.000 milhas por hora, ou 160.000 quilômetros por hora (rápido o suficiente para viajar da Terra à Lua em menos de três horas). Isso é mais rápido do que a maioria das outras estrelas vizinhas nessa região da nossa galáxia.

Como detalhado pela NASA, a existência de buracos negros de massa estelar é conhecida desde o início dos anos 1970, mas todas as suas medições de massa – até agora – foram em sistemas estelares binários.

Em um artigo de 1916 sobre a relatividade geral, Albert Einstein previu que sua teoria poderia ser testada observando a gravidade do Sol compensando a posição aparente de uma estrela de fundo.

Ainda de acordo com as informações, o próximo Telescópio Espacial Romano Nancy Grace da NASA descobrirá vários milhares de eventos de microlentes, dos quais muitos devem ser buracos negros, e as deflexões serão medidas com altíssima precisão.

