Menos pelos na roupa: estas são as 5 raças de cães que menos soltam pelos

Cães costumam realizar a troca de pelos naturalmente. Contudo, dependendo do tipo de cabelo, tamanho e outros fatores, algumas raças costumam soltar mais do que outras. Com exceção das raças Xoloitzcuintle, ou Pelado-mexicano, e Terrier Americano sem pelo, também chamada de American Hairless, todas as outras realizam esse processo em algum grau. Então se você possui alguma alergia ou deseja saber quais cães soltam menos pelo para não precisa ficar varrendo a casa de cinco em cinco minutos ou ter que tirar os pelos da roupa, veja a seguir quais são as 5 raças mais indicadas.

Maltês

Pequenos, delicados e elegantes, essas são as três principais características do maltês. São mais calmos e preferem passar uma tarde toda ao lado do seu tutor do que brincar. Sua pelagem exige um certo cuidado, principalmente se você deixar os pelos crescerem, em contrapartida eles não caem.

Poodle

Mesmo tendo bastante pelos, os poodles são cães hipoalergênicos, ou seja, existe menos possibilidade de causar alergias. Isso ocorre pois, caso o seu cão for de raça pura, seu cabelo não vai cair em excesso. Além dessa característica, eles são muito inteligentes, ativos e fáceis de treinar. A raça possui subgrupos, podendo ser encontrada em portes pequenos, chamados de mini-poodles, ou grande, conhecido por gostar de correr.

Schnauzer

A raça é bem próxima a espécie Terrier, mas a diferença é que ela solta pouco pelo e ainda não produz caspa, principal culpada pela reação alérgica nas pessoas. Eles possuem bastante energia e são indicados para famílias com crianças pequenas.

Griffon de Bruxelas

Essa é uma raça de porte pequeno não muito conhecidas, mas gostam muito de brincar, seja em um quintal grande ou dentro de casa. Perdem pouco pelo, e a atenção maior está em sua barba, que deve ser aparada para não ficar emaranhada.

Bedlington terrier

Pelo tipo de pelagem e cabelo que se acumula em seu crânio até o focinho, esses cães lembram muito uma ovelha. Os pelos encaracolados dessa raça precisam de um cuidado redobrado, porém a parte positiva é que eles não soltam pelo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Essas são as 5 raças de cães mais bonitas do mundo

⋅ O que os gatos GOSTAM e PODEM comer além da ração?

⋅ Essas são as melhores raças de cachorro para você adotar em casal