O que os gatos GOSTAM e PODEM comer além da ração?

Afim de não deixar os seus animais de estimação enjoados, muitos tutores oferecem, além da ração comum, outros alimentos. Nesse sentido, é preciso ficar atento sobre o que deve ou não ser oferecido aos bichinhos, além de descobrir se eles gostam ou não de determinadas guloseimas.

Os gatos, por exemplo, são sistemáticos, e até a forma de se alimentar com a ração possui um padrão. Muitos felinos, por exemplo, não gostam de rações antigas em seus potes, então é preciso que ela seja trocada em cada refeição. Outros parecem gostar de fartura, por isso, se eles veem que o meio do pote está vazio e a ração está apenas em volta, acabam não comendo. Mas além do padrão com a ração, será que os gatos gostam de comer outras coisas?

Do que eles gostam?

Segundo o blog Petz, os alimentos que gostam mais gostam são sardinha, pedaços de carne bovina ou de frango, principalmente se estiverem frescos. Procure oferecer, em pequenas quantidade e entre uma refeição e outras, alimentos como coração de boi, pois é uma das refeições que eles mais gostam.

Também é possível oferecer aos felinos alguns vegetais. Fontes de fibras e vitaminas, você pode misturá-los na carne ou dar separadamente. Os mais indicados são abóbora, chuchu e beterraba, só não esqueça de cozinhá-los bem para que a digestão do gato seja feita de forma correta. Em hipótese alguma os gatos podem ingerir vegetais crus!

Você também pode oferecer grãos como lentilha, grão de bico e arroz. Os grãos também devem ser cozidos e o arroz deve ser deixado de molho na água durante algumas horas para retirar o excesso de fermentação.

Leite? Nada disso!

Mesmo que pareça comum e eles amem leite, a lactose não é indicada para os gatos, pois, em grande quantidade, pode irritar o intestino do felino.

ATENÇÃO!

Antes de oferecer qualquer um desses alimentos ao seu pet, procure por um médico veterinário para entender qual a melhor dieta indicada para o seu felino de acordo com o seu peso, ou até mesmo realizar uma bateria de exames para verificar se ele possui alguma restrição alimentar.

