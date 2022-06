Essas são as melhores raças de cachorro para você adotar em casal

No dia dos namorados, comemorado no Brasil em 12 de junho, é muito comum as pessoas apaixonadas presentearem umas as outras. Vale de tudo: desde o clichê, como flores e chocolate, até presentes mais específicos, como um perfume e por que não um cachorrinho? Contudo, na hora de escolher qual raça adotar, é preciso levar alguns pontos em consideração, principalmente nesse caso que o cão será dado de presente.

O primeiro passo é se certificar de que o seu parceiro ou parceira está disposto a criar um animal de estimação. Veja também qual a raça mais indicada, levando em consideração o espaço que o cão terá para ficar livre, sua personalidade, seu porte de tamanho, se a raça pode ficar sozinha durante o horário de trabalho, por exemplo, entre outros. É importante também entender sobre os gastos que serão algo a mais no seu orçamento.

Depois de levar tudo e consideração, é hora de verificar qual a raça mais ideal para vocês adotarem.

As raças mais indicadas

Labrador

O labrador é um cão de porte médio/perto. Muito simpática, será uma ótima companhia para o casal ou para alguém da família estiver sozinho. Não são nem um pouco agressivos e gostam muito de água, então se prepare para brincadeiras envolvendo isso. Pelo tamanho e energia, a raça é indicada para casais que possuem uma casa espaçosa e de preferência com quintal.

Golden Retriever

Também de porte médio/pequeno, essa é outra raça dócil e companheira. É muito inteligente e com o treinamento adequado pode aprender diversos truques.

Pug

A raça pug é indicada para aqueles casais preguiçosos. Pelo seu tamanho e condição física, não requer muito exercícios e podem tranquilamente viver em um apartamento. Contudo, é preciso ficar sempre atento com a saúde dessa raça, pois a fisionomia do seu focinho faz com que o pug sofra com problemas respiratórios.

Vira-lata

Além das raças citadas, o vira-lata pode ser uma ótima opção de adoção. Além de contribuir na adoção de animais e no combate ao abandono, com toda certeza sua companheira/o vai adorar dividir o amor entre você e esse pet tão carinhoso e brincalhão.

