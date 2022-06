Essas são as 5 raças de cães mais bonitas do mundo Imagem: Pexels

Escolher um cão para adotar não é uma tarefa tão fácil, principalmente pelo motivo da escolha envolver vários fatores. O tutor precisa levar em conta as características da raça, como tamanho, personalidade, etc, e entender se aquele cãozinho vai ser a escolha perfeita para a família. Além disso, muitas pessoas gostam de cachorros esbeltos, com pelos grandes e macios, ou até mesmo o contrário disso. Mas você sabe quais são os cães considerados os mais bonitos do mundo?

Beleza é relativa, seja no mundo animal ou entre os humanos, contudo, algumas raças caninas são consideradas mais bonitas por uma grande parcela da população. Veja quais são a seguir.

Lulu da Pomerânia

Também chamado de Spitz Alemão anão, é um cão muito encantador e charmoso. Se destaca pela fofura e tamanho pequeno, além da pelagem macia e volumosa. Possui origem na Alemanha, e segundo o blog de onde este texto foi retirado, é o cachorro mais antigo da Europa Central.

Chow Chow

De porte médio/grande, essa é outra raça peluda, parecendo até mesmo um leão de pelúcia. Os cães dessa raça possuem uma incrível língua azul, são muito leais e guardiãos, mas também pode se mostrar independentes e teimosos. São originários da China.

Beagle

Mesmo com um instinto vigilante, em virtude da sua criação na Inglaterra, no século 16, onde precisava correr atrás de lebres, essa é uma raça bem carismática, alegre, inteligente e carinhosa. Pssui uma pelagem curta nas cores preto, marrom e branco e orelhas caídas.

Golden Retriever

Essa é uma das raças mais bonitas da lista, tanto é que esses cães são muito mostrado em filmes. De grande porte, são inteligentes e afetuosos, o que os tornam muito brincalhões, por isso necessitam de espaço.

Husky Siberiano

Sua beleza está principalmente no fato de ser semelhante a um lobo, com olhos chamativos no tom de azul, mas que pode variar. É um cão extremamente inteligente, além de estar sempre disposto, já que é utilizado para puxar trenó na neve.