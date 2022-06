Contratipos dos perfumes masculinos mais vendidos dos mundo

Você sempre quis ter um perfume importado, porém acha os preços dessas fragrâncias mito elevado? Então a solução é apostar em perfumes inspirados. Também chamados de contratipos, ca seguir uma lista com os perfumes masculinos mais vendidos do mundo e suas inspirações.

Strong Man - Giverny French

Inspirado em Sauvage - Dior

É uma fragrância versátil e marcante e com ótima performance, fixando e projetando bem. Notas de saída: Bergamota e Lavanda. Notas de corpo: Gerânio e Pimenta Rosa e Notas de Fundo: Ambroxan, Elemi e Patchouli.

Stan - Pocket Parfun

Inspirado 1 Million Paco Rabanne

Esse é um dos perfumes clássicos da perfumaria atual, conhecido como ‘o ei da balada’. É uma fragrância que deve ser utilizada à noite e em climas mais frios. A única diferença dessa inspiração é que ela é mais suave do que a versão original.

Notas de saída: Toranja, Hortelã e Tangerina Sanguínea. Notas de corpo: Rosa, Canela e Notas Especiadas e Notas de fundo: Couro, Notas Amadeiradas, Âmbar e Patchouli Indiano

Enigma Men - Sacratu

Inspirado Ferrari Black

Em muitas listas de perfumes mais vendidos do mundo espalhadas pela internet, essa fragrância está em primeiro lugar. Sendo também comentada pelos especialistas como o primeiro perfume importado comprado pelos homens que desejam ter fragrâncias de outros países.

Notas de saída: Maçã Verde, Ameixa, Cítricos, Bergamota e Lima. Notas corpo: Canela, Cardamomo, Jasmim e Rosa e notas de fundo: Baunilha, Âmbar, Almíscar e Cedro.



My Party Up - In The Box

Inspirado em 212 VIP Men - Carolina Herrera

Esse é um perfume inspirado em versões antigas da fragrância 212 VIP Men, preservando o aroma mais frutado.

As notas de topo são Maracujá, Lima, Pimenta e Gengibre. As notas de coração são Gin, Vodka, Hortelã e Especiarias e as notas de fundo são Âmbar, Couro e Notas Amadeiradas.

