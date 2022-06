Versões baratas de perfumes caros

Você sempre quis ter um perfume masculino importado, porém acha esse tipo de fragrância muito cara? Saiba que é possível encontrar algumas soluções. Nem todas as fragrâncias de outros países possuem o preço elevado, com algumas inclusive custando o mesmo valor ou sendo até mesmo saindo mais baratas do que perfumes de empresas brasileiras. Contudo, caso você queira adquirir fragrâncias mais famosas ou de nicho, é possível suprir a sua vontade utilizando alguns perfumes inspirados, também chamados de contratipos.

Confira a seguir as versões baratas de 4 perfumes masculinos.

Opel - Thera Cosméticos / Inspirado em Ombré Leather - Tom Ford

Possui notas de topo em Cardamomo, notas de corpo em Jasmim e Couro e notas de saída em âmbar, patchouli e Musgo.

Regnum Opus - In the Box / Inspirado em Layton Exclusif - Parfums de Marly

Notas de topo em Bergamota, Tangerina, Amêndoa e Notas aquosas. Noras de corpo em Cardamono, Gerânio, Rosa, Civeta, Garênia e Vitória Régia e notas de saída em Oud, Baunilha, Sândalo, Café, Patchouli, Madeira de Guaiac, Musgo de Carvalho, Âmbar e Pimenta Rosa.fANR

Fantômer Noir - Par Fun / Inspirado em Black Phamtom by Killian

Notas olfativas de chocolate e rum. Essa fragrância é extremamente bombástico, porém fácil de agradar. Mesmo com a nota principal sendo doce, seu aroma não é enjoativo.

Magna - Nuancielo / Inspirado em F*cking Fabulous - Tom Ford

As notas de topo são Sálvia Esclaréia e Lavanda. As notas de coração são Couro, Amêndoa Amarga e Raíz de Orris/Lírio Florentino e as notas de fundo são Couro, Madeiras Brancas, Âmbar, Fava Tonka e Cashmeran.

