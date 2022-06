5 perfumes femininos para apimentar a relação

Hoje é comemorado o dia dos namorados no Brasil. Nesta data, muitos casais trocam presentes, saem para fazer um passeio romântico ou até mesmo ficam em casa, comemorando a união. E se você acabou deixando passar e esqueceu de presentear a sua amada ou até mesmo não gosta muito de trocar presentes nessa data e prefere dar algo fora de época, uma boa escolha são os perfumes, afinal, que pessoa não gosta de se sentir cheirosa?

Confira a seguir 5 perfumes femininos, entre nacionais, importados e contratipos, ideais para você dar de presente e apimentar a relação.

Nacionais

Elysée Nuit - O Boticário

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Flor de Ameixa, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Macarons, Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Sândalo e Vetiver.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos bons e baratos que vão te fazer conquistar alguém

Essencial Tradicional - Natura

As notas de topo são Mandarina, Lima, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim, Magnólia, Frésia e Raíz de Orris e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Cedro da Virgínia e Patchouli.

Contratipos

La Folie - Par Fun

Inspirado em à La Folie, de La Nuit Trésor. Possui notas de Baunilha Bourbon, Fava Tonka, Groselha Vermelha, Pimenta Rosa, Noz Moscada, Pera, Peônia, Beinjoin e Rosa Damascena.

Pear & Vanilla - Nuancielo

inspirado em La Belle, de Jean Paul Gaultier. Sua nota de topo contém Pêra, o corpo Veltiver e a saída Baunilha.

Importado

Her Secret Temptation - Antonio Banderas

As notas de topo são Pimenta Rosa e Néroli. As notas de coração são Rosa, Íris e Jasmim e as notas de fundo são Cana-de-Açúcar, Patchouli, Âmbar e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Perfumes femininos para você sempre ter na coleção