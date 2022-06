Vendas do perfume ‘Sauvage’, com campanha estrela por Johnny Depp, disparam, após julgamento

O julgamento do ator Johnny Depp, que processou Amber Heard por difamação chegou ao fim, mas entre as diversas notícias que saíram referente à polêmica, uma delas tem a ver com um dos trabalhados do ator. Estrela de diversos filmes, Depp também estrela alguns comercial, entre eles um de perfumes, sendo ‘garoto propanga’ da fragrância Sauvage, da marca Dior.

De acordo com o Metro Reino Unido (texto em inglês), ainda durante o julgamento, as buscas pelo nome na fragrância aumentaram em 48% em apenas um mês, subindo de 823.000 pesquisas em março para 1,2 milhão em abril, mês em que o processo começou. Conforme mostrado pelo site Hey Discount (inglês), as buscas no TikTok pelo nome do perfume também dispararam, aumentando em % no mesmo período.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes importados para dar de presente no dia dos namorados

Ainda de acordo com o Metro, Sauvage foi nomeada recentemente a segunda fragrância mais famosa do mundo, perdendo apenas para Baccarat Rouge 540, da Maison Francis Kurkdjian. O perfume é um aromático fougére com as notas de topo em Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração em Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo em Ambroxan, Cedro e Ládano.

Após seis semanas de julgamento, o embate de Johnny Depp, estrela da franquia Piratas do Caribe, contra sua ex-esposa Amber Heard, atriz de Aquaman 2, chegou ao fim. O ator exigia $50 milhões de dólares como compensação, o que equivale a R$ 239.850.000,00 (valores de 1 de junho de 2022, às 15h43), porém Amber foi condenada a pagar ‘somente’ $15 milhões. Contudo, Johnny também terá que pagar a quantia de $2 milhões para a atriz.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 4 perfumes femininos MAIS VENDIDOS DO MUNDO e seus contratipos