4 perfumes femininos MAIS VENDIDOS DO MUNDO e seus contratipos

No mundo das perfumarias, alguns perfumes acabam fazendo muito sucesso e entrando na lista das melhores fragrâncias do mundo. Seja pelo seu aroma diferenciado ou pela qualidade, fazer parte desse grupo também deixa esses perfumes com preços mais elevados, principalmente por serem importados, logo não são todas as pessoas que conseguem ter essa fragrância em sua coleção.

Pensando nisso, a youtuber Fernanda Grilo montou uma lista em seu canal com os 8 perfumes femininos mais vendidos do mundo e seus contratipos, ou seja, aquelas fragrâncias que são inspiradas em outras e que normalmente possuem o valor mais em conta. Confira a seguir:

116 (Tipos) / Inspirado em La Nuit Trésor (Lancôme)

Ese é um perfume floral oriental fresco que possui notas de Pera, Rosa Negra, Orquídea, Vanilla, Incenso, Lichia, Pralinê, Patchouli e Papyrus. Possui alta fixação na pele.

Shanse (Par Fun) / Inspirado em Chance (Chanel)

Suas notas de topo são Ptchouli, pPimenta rosa, Abacaxi, Jacinto e Íris. As notas de corpo Limão, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Vetiver e Baunilha.

Modern Grace (Nuancielo) / Inspirado em La Vie Est Belle (Lancôme)

Notas de topo: Magnólia e Amêndoa. Notas de corpo: Íris, Flores Brancas e Patchouli e notas de fundo: Fio de Açucar Caramelado, Pralinê, Fava Tonka e Baunilha.

Bad Girl (In the Box) / Inspirado em Good Girl (Carolina Herrera)

Possui notas de Tuberosa, Jasmim Árabe, Fava Tonka Torrada e Cacau.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos bons e baratos que vão te fazer conquistar alguém

⋅ Os 5 perfumes NACIONAIS mais ELOGIADOS até o momento

⋅ Perfumes femininos para você sempre ter na coleção