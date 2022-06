Melhores perfumes importados para dar de presente no dia dos namorados

Essa é época do ano em que os casais costumam não apenas dizer que amam, mas também comprovar o seu amor presenteando a sua ‘cara-metade’ com algo marcante, como uma caixa de chocolates, rosas, roupa, ou por que não um perfume?

Pensando nisso, a youtuber especialista em perfumes, Barbara Rosa, montou uma lista com os melhores perfumes importados mais em conta para você dar de presente para quem você ama. Mesmo se você for passar o dia 12 de junho sozinho, essas fragrâncias também cabem perfeitamente na sua própria coleção, pois possuem ótimo custo-benefício.

Femininos

Pink Sugar - Aquolina

Esse é um perfume adocicado, porém com um aroma que não é enjoativo. As notas de topo são Framboesa, Laranja, Folha de Figo e Bergamota. As notas de coração são Algodão-Doce, Alcaçuz, Bagas Vermelhas, Morango e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha, Almíscar, Fava Tonka e Sândalo.

Durrat Al Bahrain - Reehat Al Atoor

Essa é uma fragrância árabe, fácil de agradar qualquer pessoa. Por isso, também serve para aquelas pessoas que estão a procura de um companheiro e desejam chamar a atenção pelo aroma sensual. Possui notas de Sândalo, Cedro e Rosa e é considerado um perfume compartilhável, ou seja, pode ser utilizado tanto por mulheres quanto por homens.

Masculinos

Mercedes-Benz Select

Essa é uma fragrância chipre amadeirada um pouco mais levada para os aromas frutados e esverdeados. Por ser fresco, é ideal para climas mais quentes, contudo é super versátil.

As notas de topo são Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Maçã e Hortelã e as notas de fundo são Ambroxan, Almíscar e Patchouli.

Animale Gold for Men

Esse é um perfume importado lançado em 2021 com um preço muito em conta para os padrões.

As notas de topo são Especiarias, Bergamota e Lavanda. As notas de coração são Cumarina, Gerânio e Junípero e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli e Musgo de Carvalho.

