Nao deixe na porta! Veja qual é o lugar ideal na geladeira para você guardar os ovos

Quando você pensa onde deve se guardar os ovos de galinha, provavelmente você pensa na geladeira e inclusive faz isso na sua casa, correto? Mas você sabia que a porta da geladeira não é o melhor lugar para guardar os ovos que serão consumidos? Mesmo com o eletrodoméstico vindo com um local específico para guarda-los, esse tipo de armazenamento pode fazer com que bactérias se infiltrem na casca e contaminem o seu interior. Então qual a melhor forma de armazena-lo?

Qual o lugar correto?

De acordo com a doutora em Ciências Florestais e Agrárias da Universidade Estadual de O’Higgins (UOH), do Chile, Claudia Foerster, o ideal é deixar os ovos em um local mais frio dentro da própria geladeira. “É um mito que os ovos tenham que ser colocados na porta. Eles devem ir para o meio porque esses alimentos de origem animal são altamente contaminados, e a porta da geladeira é onde há menos temperatura”, explicou o especialista.

Os ovos devem ficar no meio da geladeira, juntamente com outros alimentos que podem sofrer uma contaminação mais rapidamente, como o queijo e o leite. Caso o contrário, o ato de abrir a fechar a geladeira diversas vezes e a mudança de temperatura podem fazer com que esses alimentos estraguem.

Ovo tem prazo de validade?

A informação da validade pode ser nova para muitas pessoas, principalmente para aquelas que compram os ovos avulsos ou em avícolas, onde a data limite de consumo não é explicitamente informada. O recomendado é que os ovos sejam consumidos entre quatro e cinco semanas, caso seja bem refrigerado.

Após esse tempo, os ovos não estragam rapidamente, porém ele deixa de ser um alimento fresco, existindo o risco de algum deles não estarem em boas condições. Caso você os mantenha bem refrigerado, não haverá maiores problemas em consumi-los. Se o ovo apresentar uma coloração ou textura estranha, com cheiro forte antes ou após o preparo, não utilize e faça o descarte para que pessoas desavisadas não os consuma