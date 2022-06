Esta é a novidade do Instagram que está em fase de teste e que você vai amar

Você já passou por uma situação na qual amou uma foto ou um vídeo publicado em sua conta do Instagram e gostaria de dar mais destaque para esse post? Se respondeu sim, uma novidade da rede social está em fase de teste e, caso entre em operação, pode te ajudar bastante com este tema.

Caso tenha ficado curioso, segundo explica o portal FayerWayer, a plataforma esta testando a possibilidade de destacar uma publicação ampliando o seu tamanho, um pouco parecido com o que existe hoje na função explorar, com maior visibilidade para os reels, porém com a oportunidade de trazê-lo ocupando um espaço ainda maior.

Quer ver como seria? Veja a seguir um tweet que traz um exemplo. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

#Instagram is working on the ability to crop how posts appear on your profile 👀 pic.twitter.com/AmjVsHh1AX — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 26, 2022

Importante!

Queremos lembrá-lo que, como apontado anteriormente, este é um recurso que está em fase de prova e que pode ou não ser colocado em prática, ok? Mas, não se preocupe, ative as notificações e acompanhe nossa página pois traremos atualizações, se compartilhadas.

Mais uma novidade do Instagram! 👀👀👀

Agora a rivalidade de fato vem? Ao que tudo indica sim! E, se você está se perguntando sobre o que estamos falando, trata-se de uma atualização do Instagram que deve igualar ou trazer ao máximo a rede social para próximo do TikTok. Vamos entender todos os detalhes?

Se você está curioso, desde o último mês que alguns usuários já têm à disposição um feed em formato de tela cheia e com foco principal em vídeos, semelhante ao utilizado no app vizinho, o Tik Tok.

Em sua conta do Twitter, Adam Mosseri, que é CEO do Instagram, confirmou a novidade e disse o seguinte: “Estamos testando uma experiência de visualização nova e imersiva no feed principal da página inicial. Se você está no teste, confira e me diga o que achou”.

