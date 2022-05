Instagram: a mudança que chegará em breve e vai alterar a forma de usar o app

Agora a rivalidade de fato vem? Ao que tudo indica sim! E, se você está se perguntando sobre o que estamos falando, trata-se de uma atualização do Instagram que deve igualar ou trazer ao máximo a rede social para próximo do TikTok. Vamos entender todos os detalhes?

Se você está curioso, desde a última terça-feira (17) que alguns usuários já tem à disposição um feed em formato de tela cheia e com foco principal em vídeos, semelhante ao utilizado no app vizinho, o Tik Tok.

Em sua conta do Twitter, Adam Mosseri, que é CEO do Instagram, confirmou a novidade e disse o seguinte: “Estamos testando uma experiência de visualização nova e imersiva no feed principal da página inicial. Se você está no teste, confira e me diga o que achou”.

Sobre a novidade com o feed focado em vídeos, Adam complementou: “Os vídeos são uma grande parte da experiência, onde os conteúdos são mais imersivos”.

Cabe ressaltar que embora todo o trabalho feito, o Reels do Instagram até o presente momento não conseguiu atingir seu objetivo que é o de bater de frente e se tornar a primeira opção de “entretenimento” diante do TikTok.

Considerado o app mais baixado no mundo nos últimos dois anos, a plataforma focada em vídeos levou apenas 5 anos para atingir a marca de 1 bilhão de usuários, enquanto o Facebook precisou de 8 no total.

Em comunicado, o Meta — novo nome do Grupo Facebook — reforçou que o recurso Reels representa 20% do tempo utilizado por usuários no Instagram e 50% no Facebook.

E então, o que você acha da novidade e mudança no formato do feed do Instagram?