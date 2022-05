Você está sempre cansado? Isso pode ser um sinal de astenia crônica

A astenia, também conhecida como fadiga, é na verdade um sintoma de diversas condições físicas, que pode ser clasificado como temporária ou crônica. No caso da astenia crônica, de acordo com o Meganotícias, elas costumam aparecer em pessoas que estão na faixa entre os 20 e 50 anos e que estão aparentemente saudáveis,. A condição está associada a gripes e resfriados, além de problemas de tireoide, deficiências vitamínicas ou devido à exposição a certos tratamentos, como a quimioterapia.

o sintoma mais comum, de acordo com a Clínica Universitária de Navarra, é o cansaço extremo, que não melhora mesmo quando você dorme ou descansa. Outros sinais comuns de uma astenia crônica são:

Dores de cabeça;

Distúrbios do sono;

Febre;

Dor de garganta;

Fraqueza;

Dor muscular;

Nódulos no pescoço.

O distúrbio ainda é difícil de ser diagnosticada com precisão, pois não há exames específicos e que dê resultados confiáveis. Antes de mais nada, é preciso descartar outras explicações, doenças, infecções, distúrbios imunológicos, distúrbios psiquiátricos ou dependência de drogas. Segundo a Clinica Navarra, a doença tende a melhorar espontaneamente ou, dependendo do caso, os médicos podem oferecer um tratamento com antidepressivos, imunoestimulantes ou anti-inflamatórios, além de indicar exercícios físicos.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo dar o diagnóstico final de nenhuma doença. Para saber mais ou tirar dúvidas sobre a condição citada, procure por um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional da área da saúde.

