Atenção! Essa alteração na cor da sua pele pode indicar que você sofre de artrite

A artrite é uma inflamação que pode afetar pessoas de todas as idades. Ela causa inflamação nas articulações, como joelhos e cotovelos, e possuem vários sintomas, como dores nessas regiões, impedindo que tarefas simples do cotidiano sejam realizadas. Segundo dados de 2020 da Agência Brasil, apenas 47% das pessoas que sentem sintomas da artrite reumatoide procuram por atendimento médico. Desses, somente 4% buscam por um reumatologista, médico especializado na doença.

Existem sintomas variados para cada tipo da doença, sendo a osteoartrite e a artrite reumatóide as mais comuns. No segundo, ela costuma afetar mulheres a partir dos 40 anos e é três vezes mais comuns nelas do que nos homens.

“A maioria das articulações do nosso corpo é cercada por uma espécie de cápsula forte. A cápsula é preenchida com um fluido espesso que ajuda a lubrificar a articulação. Essas cápsulas mantêm nossos ossos no lugar. Eles fazem isso com a ajuda de ligamentos. Estes são um pouco como elásticos muito fortes”, explica a instituição Versus Arthritis, do Reino Unido.

Dependendo do tipo de artrite, os sintomas podem incluir dor, rigidez, inchaço e diminuição da amplitude de movimento. Além disso, é preciso ficar atento a coloração da região, que pode apresentar vermelhidão.

“A primeira é uma dor que pode ser constante ou pode ir e vir. Pode ocorrer em repouso ou em movimento. A dor pode estar em uma parte do corpo ou em muitas partes diferentes”, diz a Arthritis Foundation. O outro sintoma clásico é a rigidez, comum principalmente pela manhã ou depois de ficar sentado por um longo período. É preciso ficar atento também ao inchaço e a dificuldade de movimentação.

Por último, outro sinal que você deve suspeitar é a pele vermelha na articulação afetada, que pode ficar inchada e quente ao toque. Caso o inchaço dure três dias ou ser recorrente ao menos três vezes ao mês, a busca por tratamento médico é imprescindível pois, além das dores e rigidez, a inflamação pode causar danos permanentes.

