6 principais sintomas de infecção urinária e como tratar

A infecção urinária é o nome da infecção por microorganismos no trato urinário. São três tipos diferentes: a uretrite, que ocorre na uretra, a cistite, que afeta a bexiga e a pielonefrite, que acomete os rins. A causa mais comum é a bactéria chamada de Escherichia coli, que está presente naturalmente no intestino humano e é importante para a digestão, porém leva riscos para o aparelho urinário.

Segundo o site Tua Saúde, os principais sintomas da infecção são:

Dor ou queimação ao urinar;

Sensação de peso na bexiga;

Vontade frequente para urinar;

Urinar em pouca quantidade;

Urina muito escura e com cheiro forte;

Febre baixa constante.

As infecções são mais frequente em mulheres, em virtude da anatomia do corpo, com a uretra sendo mais curta e próxima ao ânus, porém também ocorre em homens.

Recentemente, a rede social Twitter foi ‘palco’ de uma polêmica envolvendo a condição, após uma médica publicar em sua página pessoal uma reclamação sobre um paciente que chegou ao hospital de madrugada se queixando da infecção. Muitos usuários foram contra a publicação e tuitaram a respeito do caso.

Esta usuária disse que a pior dor que ela já sentiu foi relacionada à ITU (infecção do trato urinário).

A pior DOR que eu senti na minha VIDA, foi de ITU. Tive recorrente há 8 anos e foi HORRÍVEL. Tem que ir procurar o médico SIM. Médico não é juiz de dor alheia! Você não sabe quanto aquela dor tá trazendo desconforto! Se não quer ser acordado a noite, não aceita trabalho a noite. — papillons jaunes (@yeuxlumiere) May 23, 2022

Está outra página utilizou o assunto para ironizar o horário de atendimento de uma emergência:

pessoal infecção urinaria apenas das 8 às 17h, ok? nao insista — fora fulaninho (@milhonara) May 23, 2022

Outra usuária ainda falou sobre a questão da hidratação, que é uma das formas de tratamento e de evitar que infecções ocorram:

🚨🚨 BLITZ DA ÁGUA🚨🚨



Vai tomar água, meu marujo. Pra depois não parar em emergência por infecção urinária, e atrapalhar o plantão do médico. pic.twitter.com/b9EvEyCcmP — Namastreta (@jaciarabri) May 23, 2022

Como evitar?

De acordo com o site do Dr. Drauzio Varella, algumas recomendações para evitar a infecção são:

Beber bastante água;

Urinar com frequência e não prender a vontade de ir ao banheiro;

Urinar após as relações sexuais;

Manter a higiene pessoal, mantendo as regiões da vulva e ânus limpas;

Se possível, se limpar com água e sabão;

Evite roupar íntimas muitos justas ou que retenham calor e umidade;

Troque os absorventes com frequência.

Tratamento

O próprio organismo, com o tempo, elimina a bactéria causadora da infecção. Contudo, em certos casos, o médico pode indicar o uso de antibióticos, de acordo com a causa e a gravidade. A reincidência da infecção urinária é mais grave e mais comum nas mulheres, por isso, é importante consultar um médico ginecologista para averiguar a situação.

