6 coisas que você deveria saber sobre a lactose

A lactose está presente em inúmeros alimentos do dia-a-dia e por isso muitas pessoas que possuem intolerância ao ‘açúcar’ do leite acabam sofrendo ao consumir esses produtos. Os casos mais comuns causados pelo carboidrato são problemas e incômodos gastrointestinais.

De acordo com o artigo Lactose em alimentos industrializados: avaliação da disponibilidade da informação de quantidade de 2018, “a intolerância à lactose está presente em 65% da população mundial e acomete de 2 a 5% dos indivíduos descendentes de norte-europeus, 60 a 80% dos negros e latinos e 80 a 100% dos índios americanos e asiáticos”.

Porém, a lactose apresenta algumas curiosidades que você não sabia. Veja a lista a seguir elaborada pelo site Megacurioso.

1. O que é a lactose?

A lactose nada mais é do que o açúcar encontrado no leite, um carboidrato formado por dois monossacarídeos: a glicose e a galactose, que gera um dissacarídeo.

2. Quais alimentos possuem lactose?

Os alimentos que contém leite e derivados, como iogurtes, queijos, manteiga, margarina, creme de leite, leite condensado, doce de leite e requeijão, possuem lactose. Além disso, produtos que levam leite na sua fabricação também contém o carboidrato, como pães, bolos, biscoitos, sorvetes, etc.

Hoje em dia é possível encontrar diversos desses produtos sem a lactose, feito especialmente para pessoas que possuem intolerância. Nesse caso, analise bem o rótulo na hora da compra e veja se nos ingredientes não consta leite, soro do leite, queijo, creme de leite ou leite em pó.

3. O que é intolerância à lactose?

A intolerância à lactose, às vezes chamada erroneamente de alergia ao leite (outro tipo de condição) é a dificuldade da digestão, absorção e quebra do ‘açúcar’ em virtude da deficiência ou falta da enzima lactase. Existem três formas de intolerância:

Congênita: não existe a produção de lactase;

Primária: existe a queda de produção da enzima durante a vida;

Secundária: ocorre por conta de doenças intestinais.

4. Quais são os sintomas?

Os sinais podem surgir logo após o consumo de leite ou produtos com lactose e geralmente são: desconforto no estômago, diarreia, gases, cólicas, náuseas, estufamento e até mesmo ansiedade.

5. O que são produtos 0% lactose?

Produtos sem, zero ou isento de lactose são aqueles que não possuem té 100 mg de lactose para cada 100 gramas do alimento pronto. A verdade é que é impossível produzir alimentos que tem leite como base e que não levem alguma porcentagem do açúcar. Por isso, que para fazer esse tipo de produto, é adicionado a a lactase, enzima que faz a quebra do carboidrato e transforma em glicose e galactose.

6. Como substituir a lactose?

Atualmente é possível encontrar diversos produtos com leites vegetais, como os de arroz, soja, amêndoas, etc. Além dos já citados itens zero lactose, como leites, iogurtes, leite condensado e creme de leite e queijo.

