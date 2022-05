Estes são 6 sinais que podem indicar que você tem síndrome dos ovários policísticos

Um dos distúrbios que mais afetam as pessoas com útero quando começa a idade reprodutiva é a síndrome do ovário policístico. A causa ainda é desconhecida, contudo, de acordo com o Ministério da Saúde, metade das mulheres com a síndrome têm problemas hormonais, como excesso de produção de insulina pelo pâncreas. A outra parte apresenta problemas nas glândulas hipotálamo, hipófise e adrenais, produzindo maior quantidade de ‘hormônios masculinos’. A condição produz um desequilíbrio hormonal, aumentando o tamanho dos ovários e podendo gerar problemas de fertilidade e ocorre principalmente em mulheres com idade entre 30 e 40 anos.

Quem é acometido com a condição sofre com o desequilíbrio nas concentrações dos hormônios sexuais estrogênio e progesterona, ambos conhecidos como ‘hormônios femininos’, mas também andrógenos, como a testosterona. A complicação não interfere apenas em características sexuais secundárias, mas também preocupa muitas pessoas, pois faz com que a fertilidade se torne uma complicação.

Sintomas

As manifestações da síndrome dos ovários policísticos podem ser físicas. Contudo, é preciso compreender que alguns sinais ocorrem naturalmente e não necessariamente comprovam a existência da síndrome. Por isso, caso haja suspeita, é preciso procurar um médico especializado, seja um ginecologista ou endocrinologista.

Segundo o site Teens Health (texto em inglês), os sintomas mais comuns que você deve ficar alerta são:

Ciclos menstruais muito irregulares;

Ganho de peso ou dificuldade em manter um peso normal;

Hirsutismo/crescimento excessivo de pelos;

Espessamento e escurecimento da nuca, axilas ou seios;

Alopecia ou queda de cabelo;

Pressão alta, colesterol alto ou diabetes.

O tratamento correto deve ser prescrito por um médico, pois ele provavelmente irá indicar o uso de medicamentos, como pílulas anticoncepcionais.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo indicar tratamentos. Para tirar dúvidas sobre a condição, procure um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista da área da saúde.

