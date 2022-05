8 sinais que podem indicar que você tem déficit de atenção

Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é uma condição que aparece na infância e acompanha o individuo por toda a vida, podendo ter sinais leves e moderados ou mais profundos. Algumas pessoas convivem com TDAH durante toda a vida sem nunca ter sido diagnosticada, contudo, atualmente, graças à internet, a questão é mais discutida, com os sinais podendo ser observados previamente.

De qualquer forma, aos pais e adultos que queiram saber mais sobre os sinais do transtorno, confira a seguir, com informações do site Meganotícias (em espanhol).

Você tem problemas de organização

Esse é um sinal bem sútil, mas comum no TDAH. Esquecer de pagar as contas, o horário do médico e outras tarefas da vida adulta se tornam muito difíceis quando se tem o transtorno. Por isso, caso esteja passando por esses problemas, busque por ajuda especializada para entender melhor do que se trata.

Você se distrai com facilidade

Esse sinal pode ser observado tanto em crianças quanto em adultos. Por estarmos em um mundo com cada vez mais estímulos, principalmente em virtude do celular, a menor mudança ou alteração ao seu redor pode roubar toda a sua atenção, principalmente se você está em uma tarefa em um escritório com muitas pessoas.

Você tem dificuldade em prestar atenção quando estão falando com você

Mesmo querendo prestar atenção, se concentrar totalmente em alguém pode ser um desafio, logo, a desatenção afeta a capacidade de acompanhar conversas ou não sabendo se deve concordar ou discordar quando alguém te questiona algo, dificultando a tomada de decisões no trabalho, por exemplo.

Você acha difícil relaxar

Esse sinal não é muito comentado entre quem possui TDAH, mas a hiperatividade não é apenas sofre falta de foco de distração. O distúrbio exige que você esteja constantemente ativo, ocupado ou se movimentando, então apenas descansar no sofá pode ser um grande desafio.

Outros pontos que requerem muito atenção e podem ser sintomas de Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade são:

Você não consegue priorizar atividades:

Você está sempre atrasado para os compromissos;

Você tem acessos de raiva;

Você tem problemas para iniciar lições de casa ou estudos de alguma matéria.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo dar o diagnóstico final de nenhuma condição. Caso tenha dúvidas ou suspeitas, procure um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição de um profissional de saúde.