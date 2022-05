13 alimentos que irão ajudar a proteger o seu sistema imunológico

Em dias frios, é comum que a os seres humanos fiquem mais doentes. Isso ocorre por diversos fatores, como as janelas fechadas nos ambientes impedindo que o ar circule e o vírus da influenza (gripe), por exemplo, sendo mais fácil de ser espalhado. Por isso, em tempos com a temperatura mais baixa, é preciso redobrar os cuidados, bebendo bastante água, lavando as mãos com frequência, cobrindo o rosto ao tossir e espirrar e também melhorando a imunidade do corpo.

E para melhorar a imunidade do corpo, além, de beber bastante liquido, alguns alimentos podem ser eficazes no fortalecimento. Os mais comuns são os que contém a vitamina C, utilizada no combate de resfriados. Outro composto ideal nesses momentos é a vitamina B6. Encontradas principalmente em aves, ela ajuda na produção de glóbulos vermelhos. Além disso, o zinco é um mineral que ajuda a impulsionar todo o sistema imunológico.

A seguir você confere uma lista elaborada pelo site em inglês Healthline com os melhores alimentos para fortalecer o sistema imunológico:

Frutas cítricas;

Pimentão vermelho;

Brócolis;

Alho;

Espinafre;

Amêndoas;

Sementes de girassol;

Cúrcuma;

Chá verde;

mamão tropical;

Kiwi;

Carne de aves;

Frutos do mar.

Os chás também podem ser ótimos imunizantes e combatentes de gripes e resfriados.

1. Chá de mel e limão

Suco de 1 limão:

2 colheres de sopa de mel;

1 xícara de água fervente.

2. Chá de equinácea

1 xícara de água fervente;

1 colher de sopa de folhas secas de equinácea.

3. Chá de sabugueiro

1 colher de chá de sabugueiro;

1 colher de chá de tília;

1 xícara de água fervente.

4. Chá de alho

3 dentes de alho;

1 colher de mel;

1/2 limão;

1 xícara de água.

ATENÇÃO!

Esses alimentos e chás não substituem o tratamento médico. Sempre procure um especialista para que ele indique remédios específicos.