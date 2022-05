‘Varíola dos macacos’: saiba mais sobre a doença que está se espalhando pela Europa e exige que os infectados fiquem em quarentena

Diversos países do hemisfério norte já confirmaram casos de pessoas infectadas com a ‘Monkeypox’ ou ‘varíola dos macacos’, doença rara que antes era somente encontrada no continente africado.

De acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol), além dos estados Unidos, já existem casos em diversos países da Europa, como Reino Unido, Espanha e Portugal. Outras regiões, como o Canadá, continua com possíveis infecções sendo monitoradas.

No dia de hoje, sexta-feira (20) de acordo com o site Infobae (em inglês), França e Alemanha confirmaram os primeiros casos da infecção. Segundo o site, a Direção Geral da Saúde da França disse que a vítima do país é um homem de 29 anos que não viajou nos últimos meses para os países onde o vírus circula.

O homem foi hospitalizado, porém seu caso não foi considerado grave, por isso foi encaminhado para casa, onde permanece isolado. De acordo com as autoridades francesas, é recomendado a quarentena de três semanas, que é o tempo que demora para as feridas causadas pela doença cicatrizarem.

Como é feita a transmissão?

A condição pode ser transmitida entre os humanos pelo contato direto com lesões cutâneas (pele) de pessoas infectadas, além da própria respiração. “Uma pessoa pode se infectar de outra pessoa através de secreções, saliva, contato próximo com outra pessoa”, explicou o Dr. Sebastián Ugarte, chefe da Unidade de Pacientes Críticos da Clínica Indisa, do Chile.

Ainda de acordo com o site, as autoridades de saúde de diferentes países notaram que os últimos casos detectados podem ter sido transmitidos por contato direto em relações sexuais. “Casos recentes sugerem um meio potencialmente novo de disseminação”, disse Neil Mabbott, especialista em doenças da Universidade de Edimburgo.

Capacidade de contágio

Em entrevista a o ‘Mundo Plus’, Sebastián Ugarte disse que a doença possivelmente não teria a capacidade de contágio igual ao do coronavírus, mas a velocidade que está avançando pelo mundo pode ser comparável quando se fala na hepatite infantil, que também deixou algumas regiões, como o próprio Chile, em estado de alerta recentemente.

Sintomas

Nos primeiros dias que a infecção ocorre, os principais sntomas são:

Febre;

Dor de cabeça;

Dor muscular;

Dor nas costas;

Linfonodos inchados;

Calafrios;

Exaustão.

Além disso, a Monkeypox apresenta manifestações na pele, com a presença de lesões que, a princípio, são simples manchas na pele, mas depois crescem formando pápulas . Essas lesões podem estourar e até infectar, deixando grandes crostas.

“Estima-se que o vírus possa demorar entre sete dias e duas semanas para incubar dentro do corpo humano, mas a presença de sintomas pode ser mantida entre 5 a 21 dias, desde que houve contato com o vírus”, informa o Meganotícias.

De acordo com informações da Uol, o primeiro infectado com nacionalidade brasileira está Alemanha e chegou no país após viagem com origem em Portugal, passando pela Espanha. “O paciente teria apresentado erupções cutâneas, um dos sintomas característicos da doença. O brasileiro está em isolamento numa clínica na cidade”, diz o site.