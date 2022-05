Os signos que menos caem em lábias no amor

Algumas pessoas podem driblar a sinceridade e usam toda a sua lábia para convencer e conquistar quando o assunto é amor. Essa estratégia pode ter intenções que não são as melhores e alguns signos do zodíaco podem perceber isso com mais facilidade.

Confira quais são:

Áries

O ariano sabe impressionar sendo sincero e por isso tem um faro especial para quem usa a lábia na conquista. Este signo se guia mais por atitudes e as palavras sempre o levam a algum tipo de questionamento. Quem usa insistência e lábia tende a ser desmascarado por ele bem rápido.

Escorpião

O escorpiano não é de se deixar levar por promessas vazias e costuma ter uma intuição especial para o que é oculto ou mentiras. Ele percebe a lábia até mais do que gostaria e não tem paciência para jogos sujos se as intenções forem negativas. Este signo irá atrás da verdade e esclarecerá as coisas de forma direta.

Capricórnio

O capricorniano não deixa debilitar tanto pelas emoções e promessas, pois sempre tem um pensamento lógico e boa memória mandando sinais em sua mente. Quem tenta usar a lábia com eles, pode achar que está ganhando, pois ele gosta de saber até o outro quer chegar. O corte virá logo sem rodeios e dramas, escancarando a verdade.

Aquário

O aquariano não é conquistado facilmente e também é dono de uma lábia poderosa quando assim deseja. Por isso, este signo reconhece facilmente quem está tentando tocar seu coração com palavras vazias e pode se prevenir de grandes problemas ao saber com o tipo de gente que está lidando. Algumas pessoas regidas por Aquário podem ir além e fazer o feitico virar contra o feiticeiro; eles se aproveitam da situação, fingindo que estão caindo na conversa para chegar onde desejam ou conseguir o que almejam.

