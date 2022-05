Os signos que arrumam adversários facilmente

DREAMA WALKER, KRYSTEN RITTER DON'T TRUST THE B---- IN APARTMENT 23, Credit line: MVPhotos, Everett (Adam Larkey/MVPhotos, Everett)

Alguns signos do zodíaco podem ter uma facilidade assustadora para arrumar adversários em suas vidas e sempre acabam em algum tipo de disputa que causa caos.

Confira quais são e como isso acontece com cada um deles:

Áries

O ariano gosta de estar na liderança e tem coragem para ganhar este espaço, mesmo que isso signifique entrar em disputas. Ele se importa em conseguir o que deseja e sabe como defender seus interesses, o que pode parecer bem individualista ou atrapalhar os planos de outras pessoas que querem tomar as rédeas. Dificilmente ele cede ou entrega o controle para o outro; é preciso brigar.

Touro

O taurino tem uma inteligência e elegância que chama a atenção das pessoas e pode ser recompensado pelo grande potencial. Infelizmente, nem todo mundo o enxerga como aliado e ele pode despertar a inveja. Como é teimoso e não se dá por vencido, ele entra em batalhas para poder defender seu território.

Virgem

O virginiano sempre estará disposto a mostrar que pode e que sabe, ocupando um lugar de destaque e sendo visto como alguém competente que cumpre o que promete. Para muitas pessoas, ele pode ser visto como controlador e exibido, o que os outros não sabem é que ele tem muita estratégia para entrar em disputas e ganhar. A confiança que conquista nos outros e a que tem em si mesmo é grande.

Capricórnio

O capricorniano sempre será determinado e gostará de assumir as responsabilidades como líder. Isso faz com que ele se destaque e possa disputar o lugar com os outros com muita segurança em si mesmo. Como se prepara e tende a acreditar em sua competência, ele não se sente ameaçado facilmente e irá dar a volta por cima com maturidade – o que irrita bastante quem não está no mesmo nível.

