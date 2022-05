Os signos que mais perdem o controle da vida amorosa

Alguns signos do zodíaco tentam manter sempre as rédeas da sua vida e tomam decisões sem a influência alheia. No entanto, quando o amor e paixão tomam conta deles, podem perder o controle do coração e acabam enfrentando consequências que não desejavam.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser um grande detentor do controle e faz isso sem nem perceber. No entanto, ele é muito apaixonado e passa por momentos intensos no amor que não o deixam pensar duas vezes antes de reagir. Pode esperar este signo indo atrás dos desejos e até os confundindo com sentimentos mais profundos, pois seu coração é movido por ambos com muita força.

Leão

O leonino também tentará ter as rédeas do seu coração e vida amorosa, mas a paixão tende a dominá-lo. Este signo é o protagonista e não tem medo de lutar para alcançar os objetivos, mas também pode ser pouco realista e dramático quando insiste em viver experiências a todo custo. Se for decepcionado, pode ficar sem chão e ainda mais impulsivo.

Aquário

O aquariano pode preservar bastante seu coração e evita se deixar levar pelos sentimentos, mas às vezes a paixão é muito mais forte do que esses valores. Quando isso acontece, este signo se sente provocado e incentivado a topar tudo, indo até as últimas circunstâncias. Como não teme julgamentos e não é influenciado pelos outros ou seus conselhos, ele pode se tornar um emaranhado de decisões impulsivas e reativas.

Sagitário

O sagitariano pode entrar de cabeça em algumas paixões e não teme as consequências, pois está mais preocupado com o presente. Esse comportamento contribui para que ele perda o controle e até fantasie sobre algumas situações. Este signo gosta de ser livre e tomar decisões sempre se colocando em primeiro lugar, mas também pode se ver perdido quando a vida o surpreende nos resultados.

