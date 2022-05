Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 17 a 22 de maio de 2022

Áries

Evite discussões e seja mais responsável. Casais podem voltar a reascender a chama e devem saber mantê-la com paixão e cumplicidade.

Touro

Finais de conflitos e novas portas abertas para o amor. Lembre-se de se comprometer sem medo com aquilo que acredita ser o certo e dar chance a reconciliação.

Gêmeos

Momento de tomar decisões e se sacrificar por algo importante. Podem existir distanciamentos necessários. É importante se comunicar.

Câncer

Decisões e mudanças são o foco. Saiba guardar seu dinheiro e investir bem. Cuidado com traições ou pessoas que cobiçam em excesso.

Leão

Evite tomar atitudes impensadas, principalmente as que envolvem dinheiro. Não tema chegar ao ponto certeiro em uma conversa. A clareza é o seu poder.

Confira mais: Os signos do zodíaco que sempre culpam o outro

Virgem

Hora de se encontrar para poder partir em busca do que realmente importa em sua vida; não se distancie mais de valores e essências, mas também aceite o crescimento.

Libra

Saiba resolver os problemas com reflexão e calma; o descontrole não deve prejudicar você. Recupere seu coração de mágoas e viva o novo.

Escorpião

Tenha atenção com as boas propostas e não deixe uma chance passar. Casais começam a construir planos e um futuro mais sólido. Tenha calma e use comunicação a seu favor.

Sagitário

Hora de saber como levar sua vida e ter espaço para evoluir, mesmo dentro de um relacionamento. A intimidade se tornará mais forte.

Capricórnio

Hora de resolver algumas questões e abrir caminhos juntos para algo ainda mais forte. Tome a iniciativa e resolva problemas de dúvida sobre a fidelidade ou sinceridade de sentimentos.

Aquário

Momento em que a palavra vale muito e as conversas resolvem problemas. Surpresas e descobertas. Pesos são tirados das costas.

Peixes

Cuidado e saiba como sanar as dúvidas de forma positiva para você. Saiba se deseja algo estável ou não antes de avançar. Hora de se dedicar aos que quer e sente.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!