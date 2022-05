Os signos do zodíaco que sempre culpam o outro

NEW GIRL: ©2016 Fox Broadcasting Co. Cr: Greg Gayne/FOX

Alguns signos do zodíaco podem ser mestres quando o assunto é culpar as outras pessoas por erros que foram cometidos ou até mesmo por atitudes que partiram deles.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano gosta de culpar o outro quando existe alguma forma de se beneficiar disso; é ele ou o outro. Este signo não gosta de sair como o vilão e pode encobrir algumas falhas próprias sem nem perceber, apenas para se proteger deste rótulo. Como costuma se dar muito bem com as pessoas, dificilmente é desmascarado.

Câncer

O canceriano é desconfiado e pode levar tudo para o lado pessoal, pensando que as pessoas de verdade agem para sabotar sua vida de alguma forma. Este é o seu modo de defesa, mas também pode se transformar em ataque quando ele consegue influenciar as outras pessoas a enxergá-los como vítima e o outro como o vilão, mesmo que os papéis não sejam bem estes.

Virgem

O virginiano sabe que tem responsabilidade pela própria vida quando as coisas tendem a ir bem. No entanto, o jogo pode mudar quando ele precisa passar por momentos desafortunados, pois em sua busca profunda de situações que levaram até aqui, ele sempre encontrará alguém que também foi o culpado. Isso aumenta quando ele ainda é imaturo e pense que erra menos que todas as outras pessoas.

Escorpião

O escorpiano irá demonstrar bastante sensibilidade para os erros, mas carrega uma energia que se transforma em rancor quando é decepcionado. Ele pode cavar e encontrar diversas falhas para apontar no outro, esquecendo-se um pouco das próprias atitudes quando decide expor isso para o mundo. Sua memória é muito boa para guardar certos infortúnios e eles irão remoer também quando isso jogar a seu favor.

Peixes

O pisciano pode guardar para si, mas carrega o peso de se sentir a vítima em diversas situações. Isso faz com que ele não veja algumas situações com maturidade e passe a culpar tanto as outras pessoas, ao ponto de se esquecer de que também erra. Ele não se fecha para o perdão e pode dar segundas chances, mas por vezes cultiva algumas mágoas mesmo assim.

