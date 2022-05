Essas 14 perguntas te ajudam a compreender se o seu relacionamento tem futuro

Ao embarcar em um novo relacionamento, é comum se questionar sobre ele, principalmente se você está tomando a escolha certa de se envolver com alguém, Afinal, ter um companheiro ou companheira em sua vida não é algo tão simples quanto parece, pois um namoro pode ter diversas reações e implicações na saúde física, emocional e até mesmo na forma como você enxerga o mundo.

Após toda essa reflexão, vem aquela pergunta: como determinar se essa é a pessoa ideal para você se relacionar no momento? Para isso, veja as questões abaixo elaboradas pelo site Psychology Today (em inglês) e responda com sinceridade apenas sim ou não:

Seu parceiro faz de você uma pessoa melhor? E você faz o mesmo por ele ?

Você e seu parceiro confiam um no outro e se sentem à vontade para compartilhar sentimentos, além de não precisar estar sempre por perto e confiam quando o outro sai sozinho ou com amigo?

Você e seu parceiro se aceitam como são, sem tentar mudar um ao outro ?

Quando surgem divergências, você e seu parceiro se comunicam respeitosamente, sem desprezo ou negatividade e respeitando a fala do outro?

Você e seu parceiro compartilham a tomada de decisões e a influência no relacionamento?

Seu parceiro é seu melhor amigo e você é o dele?

Você e seu parceiro pensam mais em termos de “nós” em vez de “você” e “eu”?

Você e seu parceiro têm boas opiniões um do outro, mas sem ser positivamente exageradas?

Seus amigos íntimos acham que vocês têm um relacionamento que resistirá ao teste do tempo?

Seu relacionamento está livre de pontos de alerta, como traição, ciúme e comportamento controlador?

Você e seu parceiro compartilham os mesmos valores quando se trata de política , religião, a importância do casamento e o desejo de ter filhos (ou não)?

Você e seu parceiro estão dispostos a sacrificar suas próprias necessidades, desejos e objetivos um pelo outro?

Você e seu parceiro têm personalidades agradáveis e emocionalmente estáveis?

Você e seu parceiro são sexualmente compatíveis?

Esse texto não tem por objetivo te oferecer uma resposta após você refletir sobre essas perguntas, afinal cada relacionamento é único e complexo. De qualquer forma, o objetivo deste teste é fazer você refletir sobre o melhor caminho para você seguir, sendo ao lado desse futuro companheiro ou não. Se após cada pergunta você respondeu um “sim” rápido, esse relacionamento tem um ótimo futuro. Se alguma pergunta fez você parar e refletir muito ou a resposta for “não”, essa é uma área da relação que merece atenção e vai exigir aprimoramento.

