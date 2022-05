6 sinais CLAROS de que você está em um ‘relacionamento rebote’

Começar um novo relacionamento pode trazer diversas emoções. Geralmente o inicio, no quesito de sensações e emoções, é o momento em que você vive diversas experiências, como a ansiedade, alegria e também dúvidas se, de uma vez por todas, é essa a relação que vai dar certo. Porém, por ainda não conhecer muito bem a pessoa com quem você está saindo, você não tem certeza que você estão em um ‘relacionamento rebote’.

Um relacionamento rebote ocorre quando o seu companheiro, ou até mesmo você, está vivendo uma nova relação sem ter resolvido todas as questões com o ex, ainda mantendo sentimentos ou até mesmo flertes e encontros com ele. Nesse caso, entrar em um novo relacionamento com uma conexão forte e genuina pode ser bem complexo.

“Acredita-se que o relacionamento rebote ocupa o espaço que foi deixado pelo relacionamento anterior e fornece estabilidade e distração da perda, em vez de superá-la”, diz a Mary C. Lamia, psicólogo clínico e psicanalista ao Psychology Today. E embora possa parecer uma situação difícil, há casos em que os indivíduos no relacionamento não estão cientes do que está acontecendo.

A seguir você confere sinais claros que você pode estar nesse tipo de relação, sendo você mesma a ‘culpada’ ou a outra pessoa:

Não ser capaz de se conectar emocionalmente

Quando se está em um relacionamento rebote, os vínculos são fracos, logo não existe uma conexão emocional. “Se você é apenas um rebote, a pessoa com quem você está namorando não tem intenção de mantê-lo por perto a longo prazo. Consequentemente, ele ou ela fará pouco esforço para facilitar a ligação emocional. Se o relacionamento parecer extremamente casual ou focado apenas no sexo, é possível que você seja apenas um escape”, diz o coach de relacionamento, Jonathan Bennett.

Ele liga muito para as atitudes do ex

Você já esteve em um encontro em que a única coisa que a pessoa fala é sobre o ex relacionamento dela? Este é um sinal bem forte de que ela ainda pensa muito nele e que, caso você entre em um relacionamento com ela, será mais como uma espécie de ‘tapa-buraco’.

“Se o seu parceiro atual parece mais interessado em seu ex do que em formar um relacionamento real com você, é um aviso que você está sendo usado para ajudar a superar o ex. Dois sinais são: seu parceiro perseguindo seu ex nas redes sociais e constantemente reclamando com você sobre ele ou ela.””, disse Jonathan.

Eles ainda estão chateados pela separação

Eles podem até não admitir, mas fica perceptível em um encontro ou após algum tempo saindo com alguém que não conseguiu esquecer que eles ainda sentem diversas emoções pela pessoa, boas e ruins.

“Se a pessoa com quem você está namorando ainda tem muita raiva, mágoa ou outras emoções negativas relacionadas ao rompimento, você pode ser um rebote”, disse ela. “As pessoas que não lidaram e não curaram as feridas de seus relacionamentos anteriores muitas vezes não estão em um lugar emocionalmente estável ou emocionalmente disponível para se comprometer com um novo relacionamento de todo o coração”, comenta Tiffany Toombs, coach de relacionamento.

