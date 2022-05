Essas são as as 6 BEBIDAS ALCÓOLICAS mais fortes DO MUNDO! Imagem: Pexels

Existem bebidas alcoólicas para todos os gostos. Há quem prefira as que possuem um gosto mais doce e suave, com o álcool não muito presente no sabor. Outras pessoas já buscam algo mais forte, que dê aquela ‘esquentada no corpo’. De qualquer forma, não é todo mundo que presta atenção no teor alcóolico dessas bebidas.

Uma cerveja comum, por exemplo, costuma apresentar o teor alcóolico entre 4% e 10%, podendo subir um pouco mais caso sua fabricação seja artesanal. Já o vinho, pela legislação do Brasil, contém entre 8,6% e 14% de álcool. Contudo, existem bebidas bem mais fortes disponíveis no mercado. Mas será que você teria coragem de tomar uma dose delas?

A seguir você confere as bebidas alcóolicas mais fortes do mundo, segundo o site Megacurioso.

5. Absinto Hapsburg Gold Label Premium Reserve

Teor de álcool: 89.9%

Seu frasco apresenta a frase “não há regras” e acho que não é necessário uma explicação maior que isso, não é mesmo? A bebida promete estimular a criatividade e e criar alucinações.

4. Rum River Antoine Royale Grenadian

Teor de álcool: 90%

A bebida é preparada do ‘modo raíz’ e possui um lento processo de destilação, feito diretamente a partir de suco fermentado de cana-de-açúcar. Seus fabricantes dizem consumir a bebida diariamente “direto da fonte”, mas isso não quer dizer que você também consegue.

3. Uísque Quadruplicado Bruichladdich X4

Teor de álcool: 92%

O nome é autoexplicativo. O ‘uísque de destilação quádrupla’ chegou inclusive a ser testado como combustível em um veículo, com o carro chegando em 160 km/h. Se ele faz isso em uma máquina, imagina em um humano?

2. Everclear

Teor de álcool: 95%

É o segundo licor mais forte do mundo, segundo o Guinness Book, e chegou a ser banido nos Estados Unidos e Canadá por conta do risco de pegar fogo, em virtude das suas propriedades inflamáveis.

1. Spirytus Stawski

Teor de álcool: 96%

É o licor mais forte do mundo e possui uma curiosidade: possui um sabor suave, o que é altamente perigoso para quem saboreia. Obviamente seu uso deve ser moderado pois a bebida pode literalmente levar à morte.

Extra: Cocoroco

Teor de álcool: 96%

Essa bebida boliviana está na lista em virtude de uma curiosidade: ela é vendida como “álcool potável” em latas de estanho. A produção é feita tanto artesanal quanto na indústria. Assim como todas as outras citadas anteriormente, a venda é proibida no Brasil pois a legislação do país só permite bebidas alcoólicas com o teor de até 54%.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não estimula o uso de bebidas alcóolicas. Os produtos presentes no texto são destinados para pessoas maiores de 18 anos. Se for beber, não dirija.

