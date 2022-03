As 5 bebidas alcóolicas que possuem menos calorias

Depois de uma semana difícil de trabalho ou em momentos de lazer e descontração, é super normal que as pessoas consumam alguma bebida alcóolica no final do dia. Porém, se a sua desculpa para não topar os convites para sair e beber um pouco for as calorias ingeridas, saiba que você pode ir pensando em outra coisa.

Muitos especialistas dizem que, para ter uma alimentação saudável, é preciso o cuidado com o consumo de álcool, pois esses líquidos “não fornecem nutrientes nem satisfazem. Geralmente, eles são adicionados ao que você já está comendo e bebendo“, esclarece a nutricionista Christy Brissette.

O problema maior está nas combinações das bebidas, onde muitas misturas podem acabar aumentando o nível de consumo de açúcar. Mas existe uma solução. Algumas bebidas possuem menor calorias. A seguir você confere as 5 bebidas alcóolicas com baixa caloria, de acordo com o site Meganotícias.

Cerveja

Muitos a culpam por ser causa de ‘inchaço’, mas nem todas as cervejas causam esse efeito, algumas inclusive são mais ‘nutritivas’ do que uma taça de vinho, visto como uma bebida alcóolica saudável. “As cervejas contêm várias vitaminas do complexo B. Um 350 ml também contém mais cálcio, magnésio e selênio, que é um antioxidante fundamental, do que uma porção de vinho”, diz a nutricionista Cynthia Sass.

Vinho tinto

Famoso pelo seu efeito antioxidante, ele também se destaca por ‘ser saudável’ e por suas calorias. Se você quiser cuidar do seu corpo, recomenda-se beber uma porção de 147 ml por dia. Aqueles que são baixos em açúcar e calorias são cabernet sauvignon, pinot noir e sangiovese.

Gin tônica

Uma única lata de gin tônica de 350 ml contém oito colheres de açúcar. Contudo, a nutricionista Keri Gans diz: “Adicionar água mineral a um coquetel é sempre uma excelente opção, pois fornece zero calorias e zero gramas de açúcar”.

Margarita

As margaritas normalmente são misturadas com outros líquidos, aumentando o seu nível de açúcar. Para regular as calorias, é aconselhável usar suco de limão fresco, tequila e uma pitada de xarope de agave com gelo no seu preparo. Além disso, este tipo de bebida pode ter uma grande contribuição nutricional de vitaminas e minerais se você adicionar suco de laranja e manga.

Mojito

Procure ingerir a bebida substituindo o açúcar por adoçante ou estévia.