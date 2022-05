3 perfumes nacionais que ‘enlouquecem’ as mulheres

Se você está solteiro e a procura de um novo relacionamento, existem algumas técnicas que podem te favorecer na hora de seduzir. Uma delas é o perfume, que precisa ser ideal para ocasiões onde o flerte acontece, como em baladas ou até mesmo em um encontro.

Se você está na dúvida sobre qual fragrância utilizar nesses momentos, veja as dicas do youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, com os 3 perfumes nacionais que mais seduzem as mulheres.

Homem Dom - Natura

Esa é uma das linhas mais clássicas da marca, com o aroma de ‘Dom’ sendo um dos mais ‘quentes’. O acorde achocolatado diferenciado é o que mais chama a atenção e ‘ganha’ a pessoa que você está afim, Além disso, possui ótima fixação e projeção e é indicado para estações mais frias e uso noturno.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota/Óleo de Cipriol, as notas de coração são Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Bálsamo do Peru e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Priprioca, Sândalo, Ambroxan, Cashmeran, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

Coffe Man Seduction - O Boticário

Apesar de ser uma fragrância campeã de elogios, não é um aroma tão conhecido. Sua combinação de café, baunilha e âmbar, além das notas amadeiras, deixa a fragrância muito agradável. Porém, sua fixação e projeção é moderada, sendo assim um perfume discreto e intimista, ideal para encontros românticos.

As notas de topo são Noz-moscada, Maçã, Cassis, Mandarina e Bergamota,as notas de coração são Jasmim, Sândalo, Lírio-do-Vale e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Baunilha, Açúcar, Café, Âmbar, Patchouli/Oriza e Almíscar.

Origine Un - In the Box

Essa é a fragrância mais potente da lista, por isso seu uso é mais indicado para a balada, ideal para quem deseja seduzir de longe. Seu aroma exclusivo lembra muito um perfume importado. Possui uma ótima fixação e projeção e é ideal para os dias frios.

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda, as notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Cedro e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

