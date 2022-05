Como escolher um perfume feminino?

Durante uma conversa sobre perfumes, uma amiga pode indicar um aroma que ficou perfeito nela e você acaba achando que o mesmo vai acontecer com você, quando não é verdade, já que cada perfume age de formas diferentes nas peles das pessoas. Se você está cansada de adquirir vários perfumes e não se identificar com nenhuma fragrância, talvez seja hora de aprender algumas dicas para não errar mais.

Entenda o seu gosto

Algumas ocasiões levam você a adquirir uma fragrância mesmo sem querer. Um exemplo clássico é achar que, se a fragrância ficou boa em alguém que conhece, automaticamente ela vai combinar com você, quando isso não é verídico. Busque também entender o seu gosto pessoal, se você prefere aromas doces, amadeirados ou florais, mais fortes ou suaves, sedutores ou não.

Experimente bem antes de comprar

Essa dica parece muito simples, porém muitas pessoas caem no erro de borrifar o perfume no corpo e já adquirir a fragrância na mesma hora. Porém, os perfumes possuem três tipos de nota: saída, notas de coração ou corpo e notas de fundo. Às vezes uma nota de saída pode parecer perfeita, porém, com o passar do tempo, as outras notas que aparecem não combinam tanto assim com você. Por isso o mais indicado é experimentar a fragrância e verificar como ela age no seu corpo com o passar do tempo, em torno de 1 ou 2 horas.

Não escolha apenas pela marca, fama ou preço

Muitas pessoas acham que perfume caro é sinônimo de perfume bom, quando isso não é verdade. Claro, as fragrâncias mais elegantes e importadas possuem diversos quesitos para que sejam muito elogiadas e estarem entre as mais vendidas, porém existem ótimos perfumes que não são conhecidos e também desempenham ótimo papel, ou ainda perfumes importados e luxuosos com um preço bem em conta.

Verifique a ocasião

Normalmente as fragrâncias são elaboradas para uso específicos, ocasiões ou até mesmo clima. Algumas são ideais para o dia-a-dia, outras para encontros noturnos, entre outras situações. Por isso, saiba utilizar o perfume correto na ocasião correta, para que você se sinta mais a vontade. Caso você queira utilizar sempre o mesmo aroma, busque por perfumes ‘coringas’, que sirva para qualquer ocasião, clima e hora do dia.

LEIA MAIS:

⋅ 4 perfumes florais importados para você usar no dia-a-dia

⋅ 5 perfumes femininos importados ideais para usar durante a noite

⋅ Os melhores perfumes femininos para usar durante a noite