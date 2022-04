Perfume tem prazo de validade?

Existem produtos que, ‘quanto mais velho, melhor’. Isso funciona principalmente no mundo das bebidas, com o vinho sendo o exemplar mais famoso para aplicar essa frase. Já no mundo dos cosméticos, é entendido que batom, esmalte, máscara para cílios e diversos outros produtos vencem, causando inclusive problemas na pele, caso utilizados após o prazo de validade. E os perfumes? Será que eles também tem uma data limite de uso?

A resposta é: depende. De acordo com o blog ‘Beleza na Web’, alguns perfumes podem permanecer com o aroma original por apenas seis meses após a abertura, já outros tipos podem durar até dez anos. Isso vai depender da qualidade da fragrância, do tipo de notas que ele possui e também da forma que são armazenados.

Perfumes orientais ou gourmands (que possuem aromas doces, principalmente de alimentos, como a baunilha), podem inclusive ficar mais intensos com o passar dos anos. Outra dica é escolher as fragrâncias nomeadas como ‘Eau de Parfum’, pois elas duram mais tempo tanto na embalagem quanto na sua pele.

Aroma cítricos, verdes e florais tem uma vida útil um pouco menor em virtude da evaporação das notas presentes neles. Para que eles durem mais tempo, é indicado que você compre frascos menores e armazene-os corretamente, sempre os mantendo bem fechados.

Como armazena-los?

O sol e o calor alteram o cheiro das fragrâncias não somente na pele, mas também no próprio frasco. Por isso deixar o perfume na mochila, bolsa ou carro não é o mais indicado. “Mantenha seu perfume longe da luz, em um refúgio fresco e seco”, diz a expert em perfumes, Camila Casemiro. Outra dica é não deixar os frascos no banheiro, em virtude do vapor, e sim colocá-los em algum armário ou guarda-roupa.

