Perfumes PERFEITOS para você presentear a sua mãe

O dia das mães está chegando e um presente que envolve cuidados pessoais sempre é uma boa pedida. Mesmo existindo a teoria que perfume é uma coisa muito pessoal e não se presenteia alguém com um, quem não gostaria de receber um de presente? E você já deve conhecer sua mãe o suficiente para entender os seus gostos, correto?

Se você já pensou em dar um perfume para a sua mãe ou para aquela pessoa que exerce esse papel na sua vida, mas está na dúvida em qual aroma deve investir, veja as dicas da youtuber especializada em perfumes, Gisele Souza, com os melhores perfumes para presentar uma mãe.

Idôle - Lancôme

Essa fragrância floral é indicada para as mães que gostam de utilizar perfume no dia-a-dia. Possui rosas que, misturadas com o jasmim, trazem um aroma de limpeza. As notas de topo são Pera e Bergamota, as notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

Dylan Turquoise - Versace

Esse perfume é mais indicado para mães que gostam de aromas mais refrescantes e sofisticadas. De acordo com a youtuber, este perfume possui ‘cheiro de roupa limpa’. As notas de topo são Limão, Mandarina e Pimenta Rosa, as notas de coração são Goiaba, Frésia, Cassis e Jasmim e as notas de fundo são Clearwood, Almíscar e Cedro.

Mon Guerlain Sparkling Bouquet - Guerlai

Essa é a fragrância ideal para as mães elegantes. Lançada em 2021, o aroma que se sobressai é o da Bergamota e a Pera, deixando o perfume levemente adocicado e iluminado’. As notas de topo são Pera, Bergamota e Mandarina as notas de coração são Lavanda, Peônia e Jasmim Sambac as notas de fundo são Almíscar Branco, Baunilha do Tahiti e Sândalo