Top 10: jogadores brasileiros mais VALIOSOS DO MUNDO Imagem: diviulgação (Instagram Vinicius Junior).

Seja pelo dinheiro, pelo prestígio ou pelo próprio esporte, o sonho de muitas crianças é se tornar jogadoras de futebol. A tarefa não é fácil, especialmente pela concorrência, onde é preciso se destacar. Porém, o Brasil, considerado o ‘país de futebol’, sempre teve ótimos jogadores, representando tanto os times nacionais quanto os de outros países.

A fama faz com que muitas equipes de diversos continentes tenham um olhar diferenciado pelo Brasil, contratando muitos jogadores ainda na juventude. Alguns acabam não tendo tanta sorte, outros estouram e se transformam em verdadeiros craques, deixando seus salários e valores de contratos cada vez mais altos. Mas quais seriam esses valores?

A seguir você confere uma lista elaborada pelo tiktoker Alvin Bianchim com os 10 jogadores brasileiros mais valiosos do mundo, de acordo com site Transfermarkt.

10º Ederson - goleiro do Manchester City (Inglaterra): € 50 milhões (euros) / R$ 262 milhões (reais);

9º Richarlison - centroavante do Everton (Inglaterra): € 55 milhões (euros) / R$ 288 milhões (reais);

8º Casemiro - volante do Real Madrid (Espanha): € 58 milhões (euros) / R$ 304 milhões (reais);

7º Alisson - goleiro do Liverpool (Inglaterra): € 58,5 milhões (euros) / R$ 306 milhões (reais);

6° Fabinho - volante do Liverpool (Inglaterra): € 59,5 milhões (euros) / R$ 311 milhões (reais);

5° Gabriel Jesus - centroavante do Manchester City (Inglaterra): € 59,8 milhões (euros) / R$ 313 milhões (reais);

4° Éder Militão - zagueiro do Real Madrid (Espanha): € 60 milhões (euros) / R$ 314 milhões (reais);

3° Marquinhos - zagueiro do Paris Saint-Germain (França): € 75 milhões (euros) / R$ 392 milhões (reais);

2° Neymar - ponta esquerda do Paris Saint-Germain (França): € 90 milhões (euros) / R$ 471 milhões (reais);

1º Vinicius Junior - ponta esquerda do Real Madrid (Espanha): € 100 milhões (euros) / R$ 523 milhões (reais).