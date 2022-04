Relacionamento: 3 pontos CRUCIAIS para que sua relação ‘vá para frente’

Começou um relacionamento novo e quer fazer de tudo para que dê certo? Então, fique ligado e confira este texto até o final, pois as recomendações desta quarta-feira (20) vão te dar uma grande mão com este tema.

Embora não haja uma “receita” para que uma relação tenha êxito, algumas atitudes e práticas são essenciais para o sucesso neste processo. Vamos descobrir quais são?

1 - Não se fecham em um ciclo somente do casal

Em outra oportunidade, falamos sobre a importância de manter o contato com amigos. E, se você quer ter um relacionamento saudável, esta dica precisa ser aplicada.

Quando duas pessoas se fecham em um ciclo, isso faz com que elas se sintam entediadas ou esgotadas com o passar do tempo, o que pode afetar a relação.

Saiam com amigos, o que não necessariamente precisa ser junto, e tirem um tempo para se conectar com estas pessoas.

2 - Sinceridade e transparência emocional em seu relacionamento

Ninguém merece e nem é obrigado a interpretar um personagem em um relacionamento, não é mesmo? Se algo estiver incomodando, fale!

A transparência em uma vida a dois permite que os pontos necessários sejam ajustados e que ninguém seja “pego” de surpresa se uma decisão mais intensa precisar ser adotada.

Você pode se interessar por: 3 pontos que revelam se um namoro à distância vai funcionar ou não

3 - Consenso e boa comunicação

Se você já teve um relacionamento anteriormente, possivelmente deve concordar que o começo é sempre um conto de fadas, mas a tendência é que as coisas mudem ao longo do tempo. E não tem problema em mudar, ok?

O importante a partir daqui é estabelecer uma boa comunicação entre o casal e entender que nem sempre tudo estará bem e que está tudo bem também. Ceder em algumas coisas [dependendo do que for, claro] faz parte deste processo e pode ajudar a ter mais sucesso em sua relação.

(Com Nueva Mujer).

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E VEJA MAIS DICAS DE RELACIONAMENTO: