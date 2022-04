Relacionamento: 3 sinais que mostram que seu parceiro PRECISA de espaço

Precisar de espaço em um relacionamento significa necessariamente pedir um tempo para o parceiro? Se você tem esta ideia em mente, nós te explicamos que na verdade é o contrário ou pelo menos em algumas situações.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma listinha com 3 sinais que indicam que seu companheiro precisa de espaço e como identificá-los. As dicas são compartilhadas pelo portal Nueva Mujer.

1 - Não consegue ter um tempo (exclusivo) com amigos

Embora seja comum (e importante, dependendo da situação) ter contato e algum tipo de relacionamento com os amigos do parceiro, é válido respeitar o espaço de cada um.

Assim sendo, se o seu companheiro quer ter uma tarde com amigos, ir ao café, bater um papo a dois, é necessário saber entender este espaço. O mesmo se aplica a você, nem todas as saídas com amigos e colegas precisam ser integradas pelo companheiro.

2 - Tem problemas no trabalho e você sempre oferece ajuda

Antes de mais nada, queremos reforçar que sim, é importante estar disposto e aberto a ajudar o companheiro, mas existem problemas que precisam ser resolvidos sozinhos.

Às vezes, a única coisa que seu parceiro precisa e quer é de um tempo sozinho para poder refletir sobre as ideias e então adotar a melhor atitude com base em sua percepção.

3 - O corpo mostra sinais

Para encerrar nossa lista, temos um dos pontos em que há maior evidência de necessidade de espaço ou um outro problema que pode ser traduzido por meio de uma conversa.

Se vocês não se beijam, fazem carinhos ou não tem um nível de proximidade como antes, isso pode ser um sinal de necessidade de espaço ou que talvez já não estejam mais felizes juntos.

Embora o discurso possa demonstrar uma coisa, na maioria das vezes o corpo dá sinais claros de que algo não está bem.