Narcisismo: Qual dos 3 tipos de narcisista é mais difícil de namorar?

De acordo com o site Psychology Today, os traços narcisistas podem ser divididos de três formas: narcisistas grandiosos, narcisistas autorizados e narcisistas vulneráveis. Uma pesquisa publicada pelo Journal of Research in Personality investiga qual o tipo de narcisista pode apresentar mais dificuldades em um relacionamento romântico.

“É importante primeiro estabelecer que o núcleo fundamental do narcisismo é conceituado por percepções infladas de autoimportância”, diz o coautor do estudo, Kennedy Balzen, da Universidade do Texas, em Dallas.

Além disso, existem variações de como o narcisismo se manifesta em cada pessoa, podendo ser classificado como:

Narcisistas grandiosos: tendem a se mostrar ousados e melhores nas coisas em que realmente são. Além disso, comportamentos ligados à grandiosidade refletem níveis de dominação e extroversão. Embora a grandiosidade tenha sido associada a vários resultados interpessoais negativos, ela também está associada ao charme e atratividade inicial em um relacionamento.

Narcisista autorizados ou intitulados: eles esperam um tratamento especial porque se enxergam como especiais ou diferentes das demais pessoas. Quem possui um nível mais alto desse aspecto sempre pensa em como se beneficiar, em qualquer situação, mesmo que isso ocorra às custas dos outros.

Narcisistas vulneráveis: são sensíveis às críticas sociais e sentem que são melhores do que as outras pessoas, porém de uma maneira mais retraída. É considerada uma das formas mais problemáticas do narcisismo.

A pesquisa foi feita com 108 casais heterossexuais que estavam em um relacionamento há pelo menos três meses. Através de questionários, os pesquisadores descobriram que:

1. Os narcisistas grandiosos são o tipo mais fácil de lidar;

2. Os narcisistas autorizados relataram ser os mais ciumentos. A descoberta de que o direito está ligado a maiores percepções de alternativas disponíveis pode indicar menos preocupação com a lealdade a um parceiro romântico atual e, portanto, representar uma ameaça ao relacionamento.

3. Os narcisistas vulneráveis também mostraram maior ciúme. Eles também exibiram uma satisfação de relacionamento significativamente menor.

“De um modo geral, nossas descobertas corroboram pesquisas anteriores que mostram que o direito e a vulnerabilidade estão associados a resultados desadaptativos em relacionamentos românticos estabelecidos”, dizem os pesquisadores.

LEIA MAIS:

⋅ Pesquisa revela que millennials preferem morar junto sem considerar casamento

⋅ Relacionamento: 3 motivos importantes para que você NÃO volte com seu ex-companheiro

⋅ 28 fetiches sexuais que são, na verdade, bem comuns