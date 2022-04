Os 4 motivos mais comuns que fazem os casais discutirem

Diálogos são saudáveis e até mesmo indicados em qualquer relacionamento, seja ele amoroso ou não. Porém, além dessas conversas, também é comum que haja discussões e conflitos. Por isso, você deve tomar cuidado para que isso não se torne recorrente e cause problemas maiores.

Mas por qual motivo isso ocorre e como evitar? A especialista em relacionamentos, Annabelle Knight, avaliou as causas das discussões de casais e resumiu em 4 razões principais. Confira quais são:

Dinheiro

“Ouvimos muito sobre como os impulsos sexuais incompatíveis podem levar os casais a discutir, mas e se seus impulsos financeiros também não estiverem alinhados?” Questiona Annabelle.

As discussões costumam ocorrer pois as partes das relações divergem sobre as finanças, seja como gastar ou como investir. “Pode ser que um de vocês seja muito regimentado, sempre guardando dinheiro, enquanto o outro não se importa em esbanjar e não preocupa com a fatura do cartão de crédito depois”, explica.

Tempo no celular

Outra discussão comum surgiu em decorrência do avanço da tecnologia e existe até um termo que descreve uma situação que, com certeza, afeta os relacionamentos atuais. Phubbing é o ato de ignorar e deixar de conversar com alguém por estar prestando atenção no celular.

“Se você se vê muitas vezes trocado por uma tela, é provável que sinta rejeição e, em alguns casos, raiva. Escolher as mídias sociais em vez de uma conversa também pode ser interpretado como um desejo de escapar dos diálogos”, diz a especialista.

Relacionamentos passados

Outra discussão comum é geradA por ex relacionamentos. “Dizem que uma quantidade saudável de ciúme é bom para um relacionamento, mas o que é ainda mais saudável é trabalhar esses sentimentos ao lado de seu parceiro e ser ainda mais forte por isso”, sugere. “Já ouvi histórias de pessoas que forçaram seus parceiros a comprar colchões novos, seguir caminhos diferentes para o trabalho e até mesmo deixar seus empregos graças à presença de um ex”.

Nada

Uma oura causa comum que gera discussões em relacionamento é: nada. “O fato é que muitas vezes não sabemos por que estamos discutindo, ou sobre o que estamos discutindo. Esta forma de disputa pode realmente ser um sinal de um problema em seu relacionamento”, explica Annabelle.

“Se você e seu parceiro estão brigando por nada, talvez seja hora de um pouco de reflexão, honestidade e comunicação. Esta abordagem pode ajudar a resolver problemas e acabar com discussões antes mesmo de acontecerem”, finaliza a especialista em relacionamentos.

