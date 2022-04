Entenda quantas calorias podem ser queimadas durante o sexo

Assim como qualquer outro exercício físico, o sexo pode te ajudar a perder umas calorias, já que é preciso se movimentar durante o ato.

Evidências científicas mostram que o sexo também faz bem para a saúde, em termos de redução de estresse, bem-estar mental, menos risco de ataques cardíacos, entre outros benefícios.

Se tratando de perda de calorias, o quanto o sexo faz você perder peso? Para entender melhor, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

Veja mais: Sexo tedioso? Veja o que pode contribuir para que isso aconteça

Um estudo publicado no Archives of Sexual Behavior procurou responder esses questionamentos. Foram identificados 18 estudos publicados entre os anos de 1956 e 2020 falando sobre o assunto.

264 homens participaram da pesquisa, enquanto 85 eram mulheres no total. A revisão focou especificamente nas relações sexuais pênis-vaginal, entre atividades heterossexuais. É importante ressaltar que há poucos dados sobre mulheres e nenhum a respeitos dos diversos gêneros e sexualidades.

Quantas calorias o sexo queima?

Apenas dois dos 18 estudos avaliaram essa questão. Um deles mostrou um gasto energético médio de 130 calorias, incluindo apenas oito participantes, dos quais apenas uma era mulher.

O outro estudo envolveu 21 casais heterossexuais e descobriu que os homens queimavam uma média de 101 calorias e as mulheres uma média de 69 calorias durante a relação sexual.

Em resumo, as pessoas podem queimar cerca de 100 calorias durante as relações sexuais. O número pode variar de acordo com alguns fatores, como por exemplo: duração da atividade sexual, gênero/sexo, entre outros.

Heterossexuais relatam que o tempo gasto entre as preliminares e a relação sexual está em torno de 20 minutos. Entretanto, uns podem gastar mais e outros menos.

Como o sexo afeta a frequência cardíaca?

Vários estudos avaliaram a frequência cardíaca durante o sexo, e os resultados são diversos. A frequência cardíaca média variou de 90 a 130 batimentos por minuto. A frequência cardíaca máxima variou de 145 a 170 batimentos por minuto.

Em estudos com homens e mulheres, a frequência cardíaca média dos homens foi maior do que a das mulheres.

Posições sexuais também foram levadas em conta. No entanto, os resultados foram inconsistentes, com alguns apontando para uma frequência cardíaca mais alta em homens quando eles estavam em cima da parceira, mas outros encontraram o padrão oposto.

O sexo como exercício físico

Segundo as pesquisas apresentadas, o sexo pode ser considerado como uma atividade física de intensidade moderada para a maioria das pessoas, como o esforço necessário para corrida leve, remo ou natação.

O sexo aumenta os batimentos cardíacos e, em média, parece queimar cerca de 100 calorias. Contudo, a intensidade do ato, as posições que as pessoas experimentam e a duração da atividade podem alterar o gasto de energia.