Sexo tedioso? Veja o que pode contribuir para que isso aconteça

Apesar de o sexo ser algo em que as pessoas sentem prazer em fazer, além de trazer emoções novas, excitação, desejo, entre outros elementos, o ato pode causar tédio. Para entender como isso pode ocorrer, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

Apesar de despertar todos os sentidos possíveis durante o sexo, às vezes ele pode perder o brilho, ser mediano e até mesmo... chato? Sim, isso pode ocorrer.

Veja mais: Por que é tão difícil para os homens dizer “não” ao sexo

Um estudo publicado pelo Journal of Sex and Marital Therapy revelou que uma amostra de portugueses que falaram sobre suas percepções do tédio sexual.

Com 653 participantes de idades entre 18 e 75 anos (sendo 72,1% mulheres e 26,6% homens), apenas 17 dos participantes responderam nunca terem experimentado do tédio sexual.

O que é o tédio sexual?

O tédio sexual, de acordo com os participantes, foram momentos em que o sexo parecia rotineiro, monótono e repetitivo.

Outros diziam que o tédio sexual vinha da sensação de que fazer sexo era “obrigatório” ou, em outras palavras, que o sexo era percebido como um dever ou obrigação em seus relacionamentos, enquanto outros diziam que o tédio sexual era simplesmente o resultado de fazer sexo com a mesma pessoa por um longo período.

Além disso, a falta de afeto e conexão emocional também entraram para a lista.

Gerenciando o Tédio Sexual

Os autores relataram que alguns participantes de seu estudo descreveram maneiras pelas quais tentaram navegar pelo tédio sexual.

Especificamente, uma minoria de participantes identificou reconhecer o problema e adotar novas práticas sexuais. Ou seja, alguns participantes descreveram a adoção de novas práticas, como experimentar novas posições sexuais, experimentar BDSM ou abrir seu relacionamento.

No entanto, outros participantes descreveram que havia circunstâncias que os impediam de contornar seu tédio sexual, incluindo uma percepção de falta de tempo para priorizar sexo e “limites morais”.

Novos olhares sobre a satisfação sexual

Os fluxos e refluxos na satisfação sexual e prazer sexual são normais e comuns. As descrições de tédio sexual neste estudo abordaram vários fatores contribuintes, incluindo resposta sexual (ou seja, desejo, excitação e orgasmo), monotonia e rotina, humor negativo, dificuldade de concentração, falta de proximidade com um parceiro e não ter um parceiro.

Há maneiras diferentes e talvez mais apropriadas de resolver essa questão. Embora tentar novas posições sexuais para apimentar as coisas possa funcionar para alguns que sentem que seu tédio sexual vem de um repertório sexual limitado, outros podem precisar abordar questões relacionais ou pessoais mais profundas se quiserem experimentar melhorias nessa área. Tudo vai depender de cada caso.