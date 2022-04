Por que é tão difícil para os homens dizer “não” ao sexo

É normal que às vezes os homens não queiram fazer sexo. E, ao mesmo tempo, é difícil negar a disposição para realizar a atividade sexual. Mas por que isto acontece? Significa que os homens não podem controlar suas vontades? Para que você possa entender melhor, acompanhe este artigo, traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

Para os homens, negar o pedido de sexo, seja ele em um relacionamento casual ou fechado, pode estar ligado com a “obrigação masculina” de sempre responder sexualmente ao avanço da pessoa na relação, além de não querer magoar ou causar constrangimento.

O “roteiro” heterossexual padrão que está enraizado na sociedade, retrata os homens como os oportunistas sexuais, a procura de satisfazer suas vontades e desejos. Já as mulheres, possuem a imagem histórica de sexualmente relutantes, a espera de um compromisso romântico para assim, iniciarem as atividades no sexo.

Pesquisa

Uma revisão de 70 programas de televisão altamente populares, destinados a jovens adultos em uma grande variedade de plataformas de streaming, além das redes de transmissão e cabo, mostrou que temas como estes ainda são dominantes.

Mesmo que a sociedade esteja mudando, esse roteiro tradicional ainda persiste. A revisão mostrou os seguintes dados:

O termo “duplo padrão sexual”, reforça a mensagem de que a virilidade dos homens é reafirmada em sua sexualidade. Já com as mulheres, a falta de atividade sexual reflete sua virtude.

Outro contraste está no compromisso: os homens são motivados a evitar, enquanto as mulheres são motivadas a garantir o compromisso romântico.

Ambas as mensagens ainda são refletidas em diversas mídias, como: videoclipes, pornografia, redes sociais, produções audiovisuais, entre outras.

Pontos chave

Em resumo, estes são os pontos chave que respondem a pergunta inicial: