Vitamina detox de laranja e aveia é rica em fibras e ajuda a emagrecer; confira preparação

A aveia é um ótimo cereal para adicionar à dieta, pois contém grande quantidade de fibras e minerais.

O alto teor de vitamina C da Laranja nesta bebida se combina com o da couve e auxilia na absorção de ferro, abundante nessa verdura.

Confira a receita da vitamina de laranja e aveia que ajuda a emagrecer

Ingredientes

Suco de uma laranja lima

Um punhado de salsinha

Um punhado folhas de hortelã

Duas folhas de couve com o talo

200ml água de coco

Gotas de suco de limão

1 colher sopa aveia em flocos finos.

Preparação: junte tudo no liquidificar e bata até a mistura ficar homogênea. Beba gelada.

Lembre-se que as preparações não têm valor de refeição e que um nutricionista deve ser consultado.

Desse modo, você poderá atingir seus objetivos mais rapidamente e de forma saudável.

Foto ilustrativa - Pinterest

Detox de abacaxi ajuda a emagrecer e elimina toxinas

Este smoothie detox também pode ajudar a limpar as toxinas do corpo, além de contribuir com a perda de peso.

A fruta possui vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, manganês, magnésio e potássio.

A preparação fica pronto em menos de 5 minutos e tem um sabor ótimo. Ingredientes:

Um xícara e meia de água

Uma xícara de abacaxi cortado (250g)

Um pepino

Um limão

12 tâmaras

Preparação: adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até atingir a textura desejada.